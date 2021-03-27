"أطباء بلا حدود" تحذر من ارتفاع حصيلة إصابات كورونا الحرجة في اليمن

وطن: حذرت منظمة أطباء بلا حدود من "الارتفاع الحاد" في حصيلة الإصابات الخطرة بكورونا المسجل في اليمن في الآونة الأخيرة.

وقالت المنظمة في بيان لها إنها "تسجل ارتفاعا حادا في أعداد المصابين بكورونا الذين يعانون من حالات حرجة تستدعي الاستشفاء، وذلك في عدن ومختلف أنحاء اليمن".

ولفت رئيس بعثة المنظمة في اليمن رفاييل فيخت إلى أن "الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بكورونا خلال الأسابيع الماضية يعد مثيرا للخوف ويشكل مدعاة قلق كبيرة".

ودعا المنظمات الإنسانية إلى "زيادة حجم استجاباتها الطارئة لكورونا بسرعة"، كما حضّ المانحين الدوليين على توفير دعم أكبر.

من جهتها، قالت منسقة المنظمة في اليمن لاين لوتنز إن "كثيرا من المرضى الذين نراهم يصلون للأسف بحالة حرجة".

وأضافت أن "علاجهم صعب لأن معظمهم يحتاج مستويات عالية من الأوكسجين والرعاية الطبية، في حين أن قدرة اليمن على توفير رعاية مركزة محدودة بسبب الحرب التي تعصف به".