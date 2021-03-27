نقابة الأطباء: العمل في المستشفيات بالمناوبين فقط

وطن: قررت نقابة الأطباء، مساء السبت، أن العمل في المستشفيات بما فيها كورونا، سيكون بالمناوبين فقط، وذلك لتقديم الخدمة للمرضى الموجودين داخل الأقسام حتى إخلائها.

وأكدت النقابة في بيان لها، أن أقسام الطواىء وأقسام غسيل الكلى والسرطان أيضاً تعمل بالحد الأدنى، وللحالات الطارئة فقط وإنقاذ الحياة.

اقرأ: وزارة الصحة: الأطباء الذين لن يعودوا إلى أماكن عملهم سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية

وأشار البيان إلى أن "أقسام الولادة للحالات الطارئة جداً، والتي لا يمكن نقلها إلى مستشفيات أخرى.

وقررت النقابة، وقف العمل بالرعاية الصحية، ومباني الوزارة بشكل عام، ودون أي استثناء، بما يشمل المدراء والمدراء العامون.

وفيما يلي صوة عن بيان النقابة: