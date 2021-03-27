هيئة مكافحة الفساد تنفي تلقي موظفيها لقاح "فايزر" في مقرها

وطن: نفت هيئة مكافحة الفساد، مساء السبت، ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام حول تلقي موظفيها لقاح فايزر الأمريكي في مقر الهيئة.

وقالت الهيئة في بيان لها وصل وطن، إن ما يتم تداوله على بعض وسائل الإعلام ليس له أي أساس من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، علماً أننا لسنا بصدد إطلاق الأحكام على نوايا من أورد الخبر.

مؤكدةً التزامها بالأولويات التي تحددها وزارة الصحة، وينطبق على موظفيها ما ينطبق على أبناء شعبنا.

وأضافت: تستمر الهيئة وفي ظل الأوضاع الصحية التي يعيشها شعبنا بالقيام بمهام عملها بالحد الأدنى من الموظفين بما لا يتجاوز 30% حسب قرار مجلس الوزراء، وقد أصيب منذ نهاية شهر كانون أول من العام الماضي خمسين موظفاً بموجتين متتاليتين، ما يعني أنهم اكتسبوا المناعة التلقائية وليسوا بحاجة للتطعيم الآن.

ودعت الهيئة الجميع إلى عدم زج اسمها في التجاذبات على خلفية الانتخابات، والتنافس بين مختلف التوجهات السياسية.

مؤكدةً أنها تحتفظ الهيئة بحقها بمقاضاة من نشر هذا الخبر، أو أي أخبار تسيء لسمعتها وتستهدف شعبنا.

وفيما يلي نص البيان كاملاً كما وصل وطن:

بيان صادر عن هيئة مكافحة الفساد

فوجئت هيئة مكافحة الفساد صباح اليوم بخبر تداولته بعض وسائل الإعلام حول تلقي موظفيها لقاح فايزر الأمريكي في مقر الهيئة لجميع موظفيها، وأمام تناقل البعض لهذا الخبر فإن الهيئة تؤكد ما يلي:

1. إن ما تم تداوله استناداً لما ورد على موقع معين ليس له أي أساس من الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، علماً أننا لسنا بصدد إطلاق الأحكام على نوايا من أورد الخبر.

2. تستمر الهيئة وفي ظل الأوضاع الصحية التي يعيشها شعبنا بالقيام بمهام عملها بالحد الأدنى من الموظفين بما لا يتجاوز 30% حسب قرار مجلس الوزراء، وقد أصيب منذ نهاية شهر كانون أول من العام الماضي خمسين موظفاً بموجتين متتاليتين، ما يعني أنهم اكتسبوا المناعة التلقائية وليسوا بحاجة للتطعيم الآن.

3. تلتزم الهيئة بالأولويات التي تحددها وزارة الصحة، وينطبق على موظفيها ما ينطبق على أبناء شعبنا.

4. ندعو الجميع عدم زج اسم الهيئة في التجاذبات على خلفية الانتخابات، والتنافس بين مختلف التوجهات السياسية.

5. تحتفظ الهيئة بحقها بمقاضاة من نشر هذا الخبر، أو أي أخبار تسيء لسمعتها وتستهدف شعبنا.