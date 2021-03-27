محافظ نابلس: الخدمات الطبية العسكرية ستجري فحوصات كورونا حتى فك إضراب الأطباء

نابلس- وطن: أعلن محافظ نابلس إبراهيم رمضان، اليوم السبت، إعادة فتح مركز فحص كورونا في زواتا، بكادر طبي من الخدمات الطبية العسكرية، لأخذ العينات من المراجعين للمركز، حتى فك الاضراب الذي أعلنت عنه نقابة الأطباء صباح اليوم.

وقال رمضان، إن الكادرين الطبي والأمني هم أول المتعرضين للكارثة، محملا المسؤولية كاملة لأي شخص تخلف لعلاج مواطن أو تسبب في خلل صحي للمواطن.

كما شدد على ضرورة الحفاظ على أمن البلاد وسلامة أبناء شعبنا في ظل تفشي كورونا، وأن "التخلف عن علاجه كارثة"، منوها إلى أن جل الاهتمام ينصب في علاج المصابين بالفيروس.

وأشار إلى أن كادر الخدمات الطبية العسكرية سيقوم بواجبه بأخذ الفحوصات من المراجعين حتى انتهاء المشكلة، وفك الإضراب.

بدوره، قال مدير الخدمات الطبية العسكرية في نابلس زيد العتبي، "بناء على تعليمات مدير الخدمات الطبية العسكرية، ميسون البنا وتعليمات المحافظ إبراهيم رمضان، تم استلام مركز الفرز، والبدء بأخذ عينات فحص كورونا من المواطنين".

وأضاف العتبي أن لدى الخدمات كادر الطب الوقائي الذي فحص العساكر وتم الاستلام وأخذ العينات من المراجعين بمساعدة كوادر من وزارة الصحة، موضحا أنه جرى فرز طبيبين واثنين من التمريض لإجراء فحوصات كورونا، مؤكدا أن الطاقم سيستمر بالعمل بالمركز إلى حين انتهاء الأزمة وفك إضراب الأطباء.

المصدر: وفا