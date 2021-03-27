المدارس بين التربية والتعليم

كتبت: تمارا صفدي

(طالبة ماجستير برنامج الارشاد النفسي التربوي/ جامعة النجاح الوطنية)

قال الله تعالى في كتابه الحكيم : ﴿فتعالي الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليكَ وَحيهُ وقل ربي زدني علما ﴾ طه : 114 ، وقال رسول الله ﷺ {من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع} رواه الترمذي .

تعتبر المدرسة المؤسسة الثانية بعد الاسرة التي لها سلطة التنشئة الاجتماعية والضبط الاجتماعي، حيث يعتبر التعليم المدرسي من اهم المراحل التي يمر بها النشء، حيث تعمل المدرسة على صقل شخصية الطالب من حيث البناء الشخصي والاجتماعي، كما تمده بمقومات التفكير التي من خلالها يستطيع التمييز بين السلوكيات الايجابية والسلبية، كما انها عماد المجتمع في تخريج الاجيال الفاعلة ومنتجة والقادرة على بناء المجتمع وتقدمه.

ان العملية التعليمية تبدأ للفرد من عمر ست سنوات ويتدرج فيها على مدار إثني عشر عاما ليبدا مرحلة جديدة من حياته، علما بان الطفل قد مر بمراحل النمو المختلفة، حيث تعتبر مظاهر النمو عوامل مؤثرة فيما بينها ، فالنمو العضوي يؤثر على النمو الخلقي وعلى النمو العقلي كما انه مؤثر في النمو الخلقي واللغوي وكلاهما مؤثر في النمو الاجتماعي وهكذا نلاحظ أن النمو العضوي يؤثر على جميع مظاهر النمو الأخرى فالنمو العقلي المعرفي يتأثر بالنمو اللغوي ويؤثر فيه ، حيث تلعب اللغة دورا مهما في التواصل مع الاخرين، وتعتبر المرحلة من سن ست سنوات وحتى اثني عشر عاما من عمر الفرد المرحلة الاكثر اهمية في تشكيل وصقل المعرفة ودمجها في السلوك حيث تبرز وتحدد المعالم الشخصية للطالب من خلال ما تعلمه واكتسبه من معرفة في الجوانب المختلفة.

ومن هنا تبرز الحاجة الى وجود الارشاد المدرسي في هذه المرحلة العمرية من اجل العمل على تعديل السلوكيات السلبية للطالب، وايضا حمايته من تشوهات المعرفية الشخصية، وتعليمه القدرة على التفكير السوي، بما يحقق له التوافق النفسي والاجتماعي.

اما المرحلة الثانية فهي مرحلة المراهقة وهي المرحلة العمرية الثانية والتي تبدأ من عمر الثالثة عشر وحتى عمر الثامنة عشر وفي هذه المرحلة يبدا الطالب بالشعور بالاستقلال الذاتي وهي مرحلة تشكل الهوية الشخصية له، وبنمو الطالب جسدياً وعقلياً ونفسياً وظهور علامات البلوغ لديه، فان هذه المرحلة تتميز بمرحلة تشكيل وفهم المفاهيم المجردة، حيث يلعب التعليم دورا مهما فيها ليناسب هذه المرحلة النمائية ويحقق لها متطلبات النمو السليم.

وفي ظل التقدم العلمي والتكنولوجي والتغيرات السريعة ، وقدرة المدارس على مواكبه هذا التقدم من خلال الامكانيات المتاحة وتطوير طاقمها التعليمي بما يحقق النقلة النوعية للتعليم في ظل جائحة كورونا من خلال التعليم عن بعد وذلك للمحافظة على استمرارية المسيرة التعليمية، ومن خلال الملاحظات والنقاش مع عدد من الطلبة من مختلف الفئات العمرية تبين ان هناك أجماع بين الطلبة في حبهم للمدرسة، ولكم بطرق متعددو منهم من يحب المدرسة من اجل معلم يحترمه ويحبه ويعتبره قدوة له، ومن من يرى في المدرسة عملية بناء للمستقبل، ومنهم من يريد تحقيق مكافئة من خلال الدراسة والمثابرة، ولكن الكثير مكن طلبة يعتبرون المدرسة مكان للتعلم، وان المعلم دوره هو التعليم، وان المرشد هو الذي يحل المشكلات المدرسية بالإضافة الى المدير وهنا نرى انحسارا في دور المعلم التأديبي والتربوي ليقتصر على التعليم، وان هناك ضعف في مجال التربية، حيث كان المعلم في السابق معلما ومؤدبا.

ومع ظروف الجائحة التي تمر بها البلاد فان عملية التعليم عن بعد تهدف الى مواكبة العملية التعليمية والمحافظة على التعليم واستمراريته بعيدا عن العمليات التربوية، التي تعمل على صقل شخصية الطالب الاجتماعية والنفسية، كما ان التعليم عن بعد للمراحل العمرية المختلفة لا يحقق الهدف المنشود في ظل الكثير من المعيقات التي تواجهه، ومنها قيام الام بدور المعلم والمربية حيث اضعف دور المدرسة التربوي، كما ضعفت عملية صقل شخصيات الطلبة، وانخفضت الدافعية للتعلم لديهم، كما شهدت ضعفا في الاتصال البصري والجسدي الممثل للانتماء المدرسي.

كمان هناك مشاكل سلوكية كثيرة اتضحت من خلال التعبيم الالكتروني وكان اكثرها انتشارا التنمر والاستهزاء ، وخاصة مع الاستخدام السيء لموقع التميز التعليمي من خلال استخدام سماعات المحاثة من قبل الطلاب في ظل التعليم عن بعد ، بقصد التنمر والاستهزاء بغرض الضحك والمزاح وهذا يتسبب في مشكلات نفسية واجتماعية لضحايا هذه الممارسات الغير مقبولة.

في القرآن الكريم قال جل وعلا : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" الحجرات: 11.

إن البيئة المدرسية تعاني من الكثير من السلوكيات السلبية التي يجب العمل عليها من قبل الجهات التربوية من خلال برامج ارشادية تربوية من اجل التخلص من هذه الظواهر السلبية التي تنعكس سلبا على العملية التعليمية ، وفي ضوء ذلك لابد من العمل على اعادة الثقة بين المعلم والطالب وما بين الطالب والمدرسة ورفع دافعية التعلم لدى الطلبة ، وهذا لا يتأتى الا من خلال برامج ارشادية معدة لهذه الغاية من اجل تحقيق نقلة نوعية في السلوك التعليمي في المدارس.