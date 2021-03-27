إعلام عبري: الاحتلال رفض السماح لحسين الشيخ بزيارة ثانية للأسير مروان البرغوثي

وطن: زعمت وسائل إعلام عبرية، نقلاً عن مصادر فلسطينية، بأن سلطات الاحتلال رفضت السماح، لحسين الشيخ، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، بزيارة الأسير مروان البرغوثي، مرة أخرى في زنزانته بسجن "هداريم".

وادعى الصحفي الإسرائيلي، غال بيرغر، في تدوينة له على تويتر، أن الزيارة التي رفضت، جاءت "في إطار استعدادات فتح لإجراء انتخابات نيابية خلال نحو شهرين".

وكان الشيخ قد التقى الأسير مروان البرغوثي قبل عدة أسابيع، في سجن هداريم؛ لبحث ملف الانتخابات العامة، وذلك بعد أن سمحت سلطات الاحتلال له بالزيارة.