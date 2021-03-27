نحو بيئة مدرسية مشجعة على التعلم والنمو الذاتي

كتبت: رؤى فوزي أبو محسن

(ماجستير إرشاد نفسي وتربوي/ جامعة النجاح الوطنية.)

تعد المدرسة العتبة الثانية التي نخطو بها نحو سلم النجاح، نذهب إليها حاملين معنا آمالنا وآمال من حملونا على كفوف الراحة سعياً لغدٍ أفضل.

ونظراً للدور المهم الذي تلعبه المدرسة في تكوين جيل قوي ومبدع، يُعتَمد عليه للنهوض بأمةٍ أحاطها اليأس من كل جانب، أصبح لزاماً علينا توفير بيئة مدرسية متكاملة بشقيها المادي والمعنوي، تشجع الطلبة على التعلم والنمو الذاتي، وهذا يتطلب عملاً من أطراف العملية التربوية يداً بيد لخلق بيئة أفضل.

ومن خلال المقابلات التي أجرتها كاتبة المقال مع طلبة ٍ عدة من مختلف المراحل العمرية، ومختلف البيئات المدرسية حيث شملت المقابلات محافظتي طوباس وجنين، تبين للكاتبة أن البيئة المدرسية تلعب دوراً مهماً في مدى إقبال الطلبة على التعلم، حيث لمست الكاتبة ذلك أثناء طرحها للسؤال الأول الذي دار حول وجهة نظر الطلبة حول البيئة المدرسية من حيث موقعها، وتصميمها، ومدى مناسبتها لتشجيع الطلبة على التعلم والنمو الذاتي. حيث ظهر لكاتبة المقال أن نظرة أفراد العينة كانت إيجابية تجاه البيئة المدرسية، فمن حيث الموقع كان الوصول للمدرسة سهلاً على الطلبة فهي تقع في وسط البلد، ومن حيث التصميم ذكر أطراف العينة الساحات الواسعة والملاعب، والترتيب والنظام، والرسومات الجدارية المحفزة والمشجعة على الذهاب للمدرسة حيث ظهر ذلك جلياً لدى طلاب المرحلة الابتدائية.

أما فيما يتعلق بالبيئة الإدارية والمعنوية فلم يعلق الطلبة على تركيبة الإدارة المدرسية ودورها في تحقيق أهداف التعلم المطروح من قبل وزارة التربية والتعليم، وتعتقد كاتبة المقال أن السبب في ذلك كون الطلبة لا يربطون بين البناء الإداري الأكاديمي وتحقيق الأهداف التربوية، وتُرجع كاتبة المقال أن السبب في ذلك علاقة الطلبة المباشرة مع المعلمين أو المعلمات. وكان التعليق الوحيد الذي ذكرته طالبة الصف الحادي عشر يعود إلى صرامة قوانين المدرسة خصوصاً في ظل جائحة كورونا، وكثرة عدد الشعب في الصف الحادي عشر في مدرستها. كما ذكرت طالبة أخرى من الصف الثامن مدى وجود ضغوطات واقعة عليهنَ بسبب نظام الإمتحانات الالكترونية حيث أنها تٌعطى بأوقات متقاربة، وعدم توفر الشبكة العنكبوتية بشكل دائم و عدم تعاون الهيئة التدريسية مع هذه المشاكل مضيفةً أن رد المعلمات على شكواهن كان " هذه ليس مشكلتي دبري حالك".وهذه الصعوبات تؤثر سلباً على قدرة الطالبات على متابعة دروسهن وعلى تحصيلهن الدراسي.

أما فيما يتعلق برأي الطلبة بأكثر المشكلات انتشاراً في مدارسهم، فذكرت طالبة الصف الحادي عشر وجود تنافس بشكل سلبي، وافتقاد روح التعاون بين الطالبات وتعزو الطالبة ذلك الى الخلفيات الاجتماعية المتعددة للطالبات فبعضهن قادم من المناطق والقرى المجاورة للمحافظة وهذا أدى إلى قلة التواصل بل انعدامه بينهن خاصة في ظل التعلم الالكتروني، وأضافت الطالبة أنها كانت منذ صغرها تتعامل مع زميلاتها اللواتي رافقنها منذ بداية دراستها حتى الصف العاشر، وهذا سبب آخر لقلة الاندماج بينها وبين زميلاتها في الصف. وعلى خلاف ذلك كانت استجابة طالبة الصف الثامن فقد أكدت على عدم وجود مشاكل في مدرستها وإن وجدت يتم التعامل معها بشكل فوري من قبل الادارة. وأضاف طالب الصف الثالث أن هناك مشاكل أخرى مثل السرقة والعنف المتمثل بالضرب والشتائم بين الطلاب في مدرسته.

أما فيما يتعلق في السؤال الذي طرحته الكاتبة و الذي يٌقيّم دور المرشدة ومدى تأثيرها على التحصيل الأكاديمي للطلبة فقد أكدت طالبة الصف الحادي عشر على الدور الايجابي الفعال الذي قامت به مرشدة المدرسة، حيث عملت على تسهيل تأقلمها في صفها الجديد، والدور الذي لعبته في حصص التوجيه الجمعي وتشجيعهن على الإنجاز ورفع دافعيتهن نحو الدراسة. وتشترك طالبة الصف الثامن بمستوى التقييم لدور المرشدة ونجاحها في تقديم الدعم النفسي والاكاديمي وعملها على زيادة دافعيتهن نحو الدراسة.

وترجع كاتبة المقال هذه التشابهات بين استجابات الطالبتين إلى النظرة الإيجابية لدور المرشدة، ومهنية المرشدات حيث لاحظتها الكاتبة في أكثر من استجابة وعن كثب وتعتقد أنها تَرجع أيضاً إلى الدور الذي تلعبه المرشدة والذي لا يشتمل على تقييم الطالبات أكاديميا.

مع أن هناك فروق عمرية واجتماعية، وبيئية بين أطراف الاستجابة الثلاث إلا أن هناك قواسم مشتركة بينهم توصلت إليها الكاتبة وأهما:

1. الحاجة لوجود نظام واضح قادر على تلبية الحاجات واستيعاب المتطلبات المتغيرة حسب الظروف وكان ذلك واضحاً في إجابات كل منهم.

2. مدى تشجيع البيئة المدرسية وقدرتها على خلق دافعية لدى الطلبة للتعليم والتعلم.

3. وضوح آثار وأدوار المرحلة النمائية لدى كل مستجيب، حيث توفر المدرسة للطلاب ظروفا ً مناسبة لبيئتهم ومستواهم الأكاديمي والعمري وهذا هو الدور الذي يجب أن تلعبه المدرسة في حياة الطلاب الأكاديمية المتوقعة والمكتسبة. والتركيز هنا على الدور المهم الذي تلعبه المدارس كبناء، وكأهداف ، وكنظام اجتماعي متكامل.

وفي النهاية التعاون والمسؤولية المجتمعية المشتركة بدأً من الأهل والأطراف التربوية وصولاً للطالب - الذي يعتبر أساس العملية التربوية والتعليمية - هو الوسيلة التي من خلالها نستطيع توفير وتلبية احتياجات الطلبة بمستوييها المادي والمعنوي، وخلق بيئة مدرسية مشجعة على التعلم والنمو الذاتي.