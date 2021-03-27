لجنة الانتخابات تهيب بالقوائم الراغبة بالترشح عدم الانتظار لليوم الأخير للتقدم

وطن: أكدت لجنة الانتخابات المركزية أن باب الترشح لانتخابات المجلس التشريعي مفتوح حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 31/3/2021، حيث تسلمت اللجنة حتى تاريخه اربع طلبات ترشح.

وقالت اللجنة في بيان صحفي، إنه وفقاً للإجراءات المعلنة مسبقاً، تبدأ اللجنة دراسة الطلبات فور تسلمها ولمدة 5 أيام، وتصدر بعدها قراراً بقبول ترشح القائمة أو رفضه، مشيرة إلى أنه يمكن للقوائم التي تُرفض طلباتها تصويب أوضاعها والتقدم بطلبات جديدة خلال فترة الترشح القانونية.

وأضافت أن تقديم طلبات الترشح في الأيام الأخيرة من فترة الترشح قد يفوت الفرصة على القائمة لتصويب وضعها في حال كان هناك خلل في طلب القائمة أو احد مرشحيها ما من شأنه ان يعرضها للرفض بشكل نهائي والحرمان من الترشح.

لذلك تهيب اللجنة بالقوائم الراغبة بالترشح، المبادرة الى تقديم طلباتها في اسرع وقت ممكن وعدم الانتظار الى اليوم الأخير للترشح لتجنب رفضها بسبب وجود خلل في استيفاء أي من شروط الترشح.