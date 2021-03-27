وفد من وزارة الصحة يتفقد العمل بمستشفى الجمعية العربية ويبحث سبل التعاون لتطوير الخدمات

وطن: زار وفد من وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم السبت مستشفى جمعية بيت لحم العربية للتأهيل بهدف البحث في تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين الطرفين.

وزار وفد وزارة الصحة وعلى راسه الدكتور هيثم الهدري مدير عام التحويلات الطبية في الوزارة ودائرة شراء الخدمة بالوزارة اقسام المستشفى المختلفة واطلع على سير العمل فيها خصوصا قسم كورونا الذي افتتح بالجمعية حيث ثمن الهدري والوفد المرافق له جهود الجمعية وتعاونها مع الوزارة في ظل استمرار جائحة كورونا خصوصا الابقاء على اسعار الخدمات كما هي ودون رفعها.

شحادة: نحن جزء من عمل وزارة الصحة ونسعى للتكامل بالخدمات

ورحب مدير عام جمعية بيت لحم العربية للتأهيل ادمون شحادة بوفد وزارة الصحة مشيرا الى ان ادارة الجمعية تعتبر نفسها جزء من وزارة الصحة لتقديم الافضل والاحدث للمواطن الفلسطيني الذي يحتاج للخدمات الصحية والطبية.

واكد شحادة لوفد وزارة الصحة ان ادارة الجمعية تسعى لتطوير الاداء والمعدات والامكانيات الصحية في اطار الرؤية الحكومية الفلسطينية لتقنين شراء الخدمات الطبية من الخارج حيث انه يوجد لدى الجمعية والقطاع الصحي الخاص اطباء ماهرون ومتميزون وهناك امكانيات وخدمات طبية تنافس وتتفوق على دول الاقليم معربا عن امله بان تقوم الوزارة بتعزيز عمل الجمعية في المجالات التطويرية.

واشار شحادة الى اهمية التقييم المشترك سواء بالخدمات او بالحالات الصحية معربا عن جاهزية الجمعية العربية للتاهيل على التعاون لابعد الحدود مع وزارة الصحة لتحقيق افضل الخدمات.

كما اشار الى ان الجمعية العربية تقدم خدمات التدريب وتتعاون مع مشافي اخرى الى جانب تعاونها مع الجامعات الفلسطينية حيث يتم التدريب في مختلف اقسام الجمعية للمستفيدين معربا ايضا عن امله بان تتعاون وزارة الصحة في هذا المجال.

قمصية : نسعى لادخال خدمات تطويرية صحية من خلال موافقة الوزارة

من ناحيته رحب الدكتور نزار قمصية المدير الطبي في مستشفى الجمعية العربية بوفد وزارة الصحة مثمنا التعاون بين الطرفين من اجل تقديم افضل الخدمات و تحدث عن تاريخ التاسيس للمشفى وبرامجها المتعددة والنوعية مثل التاهيل بكافة اشكاله وانواعه وفلسفته الموجودة.

وقدم قمصية شرحا مفصلا عن قسم القلب و نتائجه المميزة حيث يستمر العمل من اجل تقديم خدمات جديدة والمحافظة على المستوى العالي لمختلف الخدمات الاخرى والمتعددة وابرزها زراعة القوقعات ونتائجها المتميزة. مشيرا الى توقيع الجمعية عقد مع مؤسسة التعاون و وزارة الصحة لتركيب القوقعات للاطفال كما تحدث عن خدمات التاهيل المتعددة و المتميزة التي تتميز بها الجمعية العربية على المستوى الاقليمي وليس الفلسطيني فحسب.

واشار قمصية الى ان الجمعية تسعى لتطوير اقسام جديدة تتضمن القدرة على اجراء عمليات حديثة من خلال توفير اجهزة حديثة لاجراء عمليات جراحة العمود الفقري و ازالة الكتل السرطانية من المخ حيث ترغب الجمعية بتقديم هذه البرامج لتكون جزء من التعاون مع وزارة الصحة في اتفاقية موحدة تشمل كافة الخدمات من اجل توفير خدمات جديدة للمواطن الفلسطيني.

الجعبة: النية تتجه لمزيد من التطوير على قسم القلب

بدوره تحدث مدير قسم القلب في جمعية بيت لحم العربية للتاهيل الدكتور رامي الجعبة عن انجازات قسم القلب وعمله منذ افتتاحه التي عمل بها موضحا ان القسم اجرى 2600 عملية مختلفة منها 323 عمليات جلطات حادة ونجح في غالبيتها بانقاذ حياة المواطنين موضحا ان هناك قرار بتطوير القسم بناء على توصيات وزارة الصحة.

واكد الجعبة على ان القسم يسعى للتطور بشكل يواكب التطور العالمي في هذا المجال حيث تسعى الجمعية لتحقيق لمزيد من التطوير التكنلوجي بما يضمن خدمات اكثر تطورا مثل شوك ويف و تفتيت الكالسيوم لتقليل الاخطار على المرضى وغيرها موضحا ان هناك مزيد من السعي للتطوير.

وعبر الجعبة عن الامل بان تقوم وزارة الصحة بتحويل الاموال لجمعية عن الفترات السابقة لان ذلك سيساعدها في تطوير تقنياتها و سيساعد في شراء المزيد من الأجهزة. موضحا ان النية تتجه الان لشراء وادخال "جهاز امبيلا " وهو عبارة قلب صغير حتى نساعد وننقذ المريض لمرضى الذبحة الصدرية خصوصا الغير ملائمين و قابلين لاجراء عمليات القسطرة او الجراحة.

الهدري: زيارتنا للاطلاع والتفقد لسير العمل ونحن دائما مع التطوير

من جهته قال مدير عام التحويلات في وزارة الصحة الدكتور هيثم الهدري الذي تراس الوفد من الوزارة ان هذه الزيارة الى جمعية بيت لحم العربية تاتي في اطار جولة شاملة الى مستشفيات جنوب الضفة الغربية الخاصة في الخليل وبيت لحم التي تتعاون مع وزارة الصحة في مجال شراء الخدمات الصحية.

و شكر الهدري ادارة الجمعية العربية للتاهيل ومديرها العام ادمون شحادة على الخدمات والتعاون خصوصا في ظل جائحة كورونا مثمنا التزام الجمعية العربية بالتسعيرة الخاصة بمصابي كورونا وعدم رفع الاسعار على وزارة الصحة رغم كافة الاوضاع الصعبة التي تمر بها الجمعية.

واشار الى ان العلاقة بين وزارة الصحة والجمعية العربية علاقة تكاملية بشكل حقيقي وبهدف تقديم افضل الخدمات للمواطنين الفلسطينيين. مشيرا الى ان التحويلات الطبية الان اصبحت على النظام المحوسب الذي بات كل شيء عليه واضحا كما اوضح ان اقسام الجمعية كافة تقدم خدمات عالية الجودة خصوصا قسم القلب التي قدمت خدمة كبيرة وجديدة في ظل اغلاقات.

وشدد الهدري على ان الزيارة لهدف تعزيز العلاقات وتطويرها بما يصب في مصلحة المواطن. مشيرا الى ان الخدمات في الجمعية لها ميزاتها وافضليتها عن مشافي الاردن ومصر من حيث جودة الخدمات مما دفع ويدفع الوزارة الى اعتماد سياسة شراء الخدمة من المشافي الفلسطينية في الوطن لان ذلك يساهم بتطوير القطاع الصحي.

لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع الدكتور رمزي خميس لبحث سبل التعاون والتطوير

كما جرى خلال اجتماع ادارة الجمعية العربية للتاهيل ووفد وزارة الصحة اتصال فيديو مع الدكتور رمزي خميس الباحث والمختص الفلسطيني في امراض القلب الذي ساهم بتاسيس قسم القلب بالجمعية العربية للتاهيل حيث تحدث مع وفد وزارة الصحة عن جهود وعمل الجمعية من اجل تطوير القسم بشكل يواكب التطور الحاصل عالميا في هذا المجال.

وثمن خميس جهود وتعاون الوزارة مع مستشفى الجمعية العربية للتاهيل في كافة المجالات موضحا ان هذا الجهد المبذول ياتي تطبيقا لتوجيهات وارادة الرئيس محمود عباس الداعم الاول للجمعية في مجال افتتاح قسم القلب الى جانب تاكيده على الدور المهم الذي تلعبه وزيرة الصحة وطاقم الوزارة من اجل تطوير قطاع الصحة لخدمة ابناء شعبنا الفلسطيني.