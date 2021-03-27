مركز الواحة يزور أمهات الأشخاص ذوي الإعاقة احتفالاً بعيد الأم

وطن: نفذ مركز الواحة للأشخاص ذوي الإعاقة التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي في منطقة بيت ساحور وبالتعاون مع طلبة الخدمة الاجتماعية في جامعة القدس المفتوحة، زيارةً لأمهات رواد المركز حيث جرت زيارة قرابة 30 أماً لمناسبة عيد الأم، بالإضافة إلى تفقد أوضاعهن واحتياجات أبنائهن من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم بعض الإرشادات لهن حول جائحة كورونا.

وذكرت رولا خير مديرة الواحة، أن هذه المبادرة جاءت من ضمن سلسلة المبادرات التي نفذها المركز، من خلال جهود الطلبة المتدربين والمتطوعين وبعض المؤسسات والجامعات، بهدف تعزيز آواصر التعاون والتواصل مع كافة رواد المركز وذويهم وتقديم سبل الدعم المادي والمعنوي لهم ضمن الحرص على صحة وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأزمات، وكذلك لبث روح البهجة والأمل جراء الضغوطات النفسية التي يعيشها الجميع بفعل الحجر المنزلي.

وأوضحت خير أن الزيارات أتبعت فيها كافة سبل الوقاية والسلامة، وتضمنت بعض الفقرات الغنائية أمام ساحات البيوت، وتقديم الهدايا الرمزية لأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك الاطمئنان وتفقد كافة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوثيقها بهدف العمل على تلبيتها، حيث أثنت الأمهات على هذه اللفتة وما تركته من آثار إيجابية على الجميع.

يشار بالذكر أن مركز الواحة خلال فترة أزمة كورونا ركز كثيراً على موضوع المبادرات المجتمعية المختلفة، وينشط حالياً في جهود التنسيق مع بعض المؤسسات والجامعات وبلدية بيت ساحور، لتنفيذ من المزيد من المبادرات الشبابية تحت عنوان " العطاء بلا مقابل في خدمة الإنسانية".