الرجوب: مركزية فتح تجتمع مساء الأحد لإقرار قائمة الحركة للانتخابات التشريعية

وطن: تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس محمود عباس، يوم الأحد القادم اجتماعاً تشاورياً هاماً لإقرار قائمة حركة فتح كاملة بكل مكوناتها برؤية استراتيجية تنسجم مع فكر وعقيدة وفهم الحركة لدورها التاريخي، حسبما أكد لاذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، أمين سر مركزية فتح اللواء جبريل الرجوب.

واضاف الرجوب إلى انه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة المركزية أمس على استكمال الحوار على مستوى اللجان الخمس المشكلة من المركزية خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة لاستكمال المرحلة النهائية من إقرار قائمة الحركة في للانتخابات التشريعية.

واشار الرجوب إلى أنه سيتم تقديم قائمة الحركة للجنة الانتخابات المركزية بشكلها النهائي يوم الثلاثاء، لأن الاربعاء المقبل هو اليوم النهائي لإقرار القوائم، معلنا عن عقد اجتماع اخر موسع يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل على أبعد تقدير بمشاركة المجلسين الثوري والاستشاري وأمناء سر الأقاليم وبعض رموز الحركة للمصادقة على القائمة والاصطفاف حولها ليصار الى تسليمها للجنة الانتخابات.

وقال الرجوب ان الحوارات عميقة وشاملة لآليات تشكيل قائمة حركة فتح التي ستعبر عن كل مكونات شعبنا وقطاعاته، مؤكدا أن البنية التنظيمية الانتخابية منذ اللحظة الأولى هي التوجه نحو جبهة وطنية عريضة تشارك فيها جميع قطاعات شعبنا من اكاديميين وقطاع خاص ورجال اعمال ونقابيين وشخصيات مستقلة وذوي الإعاقة من المصابين وأسرى محررين وأهالي وذوي الشهداء.

وأشار الى ان مشاركة كل القطاعات سيكون لضمان وجود قائمة لحركة فتح تعبر عن ضمير شعبنا وطموحاته ومتطلباته لتكون قادرة على مواجهة التحديات بإنهاء الانقسام وبناء الشراكة وإنجاز تجسيد الاستقلال الوطني.

واوضح أن هناك ثلاث عناصر ثابتة ضمن قائمة فتح، وهي حصة الجغرافيا والشباب والمرأة، وغير ذلك هي قضايا متحركة، مشيراً الى أننا سننطلق لشعبنا ولكل الفلسطينيين كي يشاركونا فرحة نصر العملية الديمقراطية والتي ستتوج بتشكيل حكومة وحدة وطنية من الجميع وللعمل برؤية وطنية سواء من خلال توحيد مؤسسات الدولة المدنية والأمنية أو من خلال تزويد ٱليات الرعاية والإشراف على شعبنا من رفح الى جنين بٱليات واحدة وسياسات موحدة.

واكد ان فتح الرجوب بفكرها وسلوكها وخطابها الوطني وفي المنعطفات الحادة لا تخطئ وتستنفر وتستنهض كل قواها مشيراً الى اننا نعيش في اخطر مرحلة منذ نكبة عام 48.

وأعرب عن اعتقاده بان شعبنا يدرك أهمية حركة فتح وضرورة ومصلحة شعبنا من اجل تجسيد الاستقلال والسيادة على أرضنا.