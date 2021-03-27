برنامج زيارات أهالي أسرى القدس الشهر المقبل

وطن: أعلنت منظمة الصليب الأحمر الدولي عن برنامج زيارات أهالي الأسرى المقدسيين لأبنائهم القابعين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أبريل/ نيسان 2021.

وذكرت لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أن زيارة الأسرى في سجن "مجدو" ستكون بتاريخ 6/4، وفي سجون "رامون-الفوج الأول 22 أسيرًا، والدامون-نساء، والنقب-الفوج الأول" بتاريخ 7/4، وسجني "نفحة ورامون-الفوج الثاني" بتاريخ 11/4.

وأوضحت أن زيارة الأسرى في سجون "هداريم، النقب-الفوج الثاني، والدامون-أشبال" بـ21/4، و"بئر السبع إيشل" بـ19/4، وسجني "شطة، وجلبوع" في 21/4.

وطالبت اللجنة الأهالي الراغبين بالزيارة الحجز لدى مكتب منظمة الصليب الأحمر في القدس عبر الاتصال الهاتفي 02/5917919 خلال ساعات الدوام الرسمي، لافتة إلى أن الزيارة ستكون على نفقة الصليب.

ودعت الجميع إلى الالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة، مشيرة إلى أن موعد زيارة الأسرى بسجني "عسقلان وعوفر" سيعلن لاحقًا.