"فيسبوك" يجمد صفحة الرئيس الفنزويلي مادورو بسبب "كورونا"

وطن: أعلن متحدث باسم "فيسبوك"، أن الموقع جمد صفحة الرئيس الفنزويلي "لانتهاكه سياسات ضد نشر معلومات خاطئة عن كوفيد -19 من خلال الترويج للعلاج الذي يزعم دون دليل أنه يمكن أن يعالج المرض"، وفق مزاعم إدارة "فيسبوك".

يأتي ذلك، عقب وصف الرئيس نيكولاس مادورو في يناير الماضي، لدواء كارفاتيفير Carvativir، وهو محلول يؤخذ عن طريق الفم مشتق من الزعتر، بأنه دواء "معجزة" يقضي على فيروس كورونا دون أي آثار جانبية، وهو ادعاء قال الأطباء إن العلم لا يدعمه، وفق ما ذكرت "رويترز".

وحذف "فيسبوك" مقطع فيديو يروج فيه مادورو للأدوية لأنه "ينتهك سياسة ضد الادعاءات الكاذبة"، وقال المتحدث لرويترز "نتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية التي تقول إنه لا يوجد حاليا دواء لعلاج الفيروس"، وأضاف "نظرا للانتهاكات المتكررة لقواعدنا، سنقوم أيضا بتجميد الصفحة لمدة 30 يوما، ستكون خلالها للقراءة فقط".

وكان مادورو قال في وقت سابق، إنه وحلفاؤه عوملوا معاملة غير عادلة من قبل شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ما يسميه التعليق التعسفي للحسابات.

ويستخدم مادورو بشكل متكرر وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك Facebook وTwitter، وفي بعض الأحيان يبث خطابات عبر Facebook Live.

وأظهرت الأرقام الرسمية لفنزويلا حتى يوم الجمعة، 154905 إصابات بفيروس كورونا و1543 حالة وفاة، على الرغم من أن المنتقدين يقولون إن الرقم الفعلي أعلى على الأرجح بسبب عدد الاختبارات المحدود.

المصدر: (رويترز)+(روسيا اليوم)