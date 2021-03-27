بدء الإغلاق الليلي للحد من كورونا في غزة مساء اليوم

وطن: من المقرر أن تبدأ اليوم السبت، إجراءات فرضتها داخلية غزة للحد من التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد في القطاع.

وسيدخل الإغلاق الليلي حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم الساعة 9:00 مساء.

وأعلنت داخلية غزة يوم 23 مارس/ آذار الماضي عن منع إقامة بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع اعتبارًا من تاريخه.

وأكدت اقتصار عدد الحضور في صالات الأفراح على 100 شخص فقط، وفي حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاق الصالات.

ومنعت التجمعات في الأماكن العامة والمتنزهات، مع تكثيف المتابعة الميدانية من الشرطة ومباحث كورونا لكافة المنشآت التي تقدم الخدمة للمواطنين.

وأشارت إلى العمل على زيادة الإجراءات في ضبط الأسواق الشعبية، وتحقيق التباعد، واتخاذ كافة إجراءات السلامة.

وأهابت بالمواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الشخصية، وارتداء الكمامة؛ حرصاً على السلامة العامة.

وعادت الإصابات بفيروس كورونا إلى الارتفاع مجددًا في القطاع بعد أسابيع من انخفاضها.

وسجّلت وزارة الصحة أمس أكثر من 600 إصابة بالفيروس، في وقت ارتفع عدد الحالات الخطرة إلى 112 حالة.