وزيرة الصحة: 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" و25 ألف من لقاح استرازنيكا ستصلنا خلال أيام

وطن: قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، إن 100 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني و25 ألف جرعة من لقاح استرازنيكا البريطاني ستصل إلى فلسطين خلال أيام.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، صباح اليوم السبت، أن جرعات لقاح "سينوفاك" هي تبرع من الحكومة الصينية، فيما ستكون لقاحات استرازنيكا أولى الدفعات التي تصل البلاد والتي اشترتها الحكومة الفلسطينية من الشركات المصنعة للقاحات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحكومة الفلسطينية رصدت 12 مليون دولار من الخزينة العامة لشراء القاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث جرى الاتفاق مع بعض الشركات وتحويل دفعات مالية لها لحجز وإرسال اللقاحات إلى فلسطين، للاستمرار في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.