النيابة العامة والشرطة تحققان بوفاة طفلة في بيت لحم

وطن: فتحت النيابة العامة والشرطة، في ساعة مبكرة من صباح السبت، تحقيقاً في ملابسات وفاة طفلة تبلغ من العمر (4 أعوام) وصلت إلى أحد مشافي مدينة بيت لحم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ازريقات، إن بلاغا وصل إلى غرفة عمليات شرطة بيت لحم عن وصول طفلة إلى مستشفى الحسين الحكومي متوفية، وتبلغ من العمر 4 أعوام.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وإحالته إلى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.