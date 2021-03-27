ضربات على جدران الخزان ودعوة أخيرة لتشكيل القائمة الوطنية الديمقراطية الموحدة لقوى اليسار والمستقلين الديمقراطيين لانتخابات التشريعي

كتب غسان عنبتاوي: بعد النداءات التي لم تلقى آذانا صاغية، اقرع جدران الخزان بقبضتي لعل صوتي واصوات غيري تصل آذانكم الصماء في هذه اللحظات التاريخية

استصرخكم ان تغادروا مربع المحاصصة، وان تلجأوا الى التعالي عن الذاتية لصالح المستقبل خصوصا ونحن نقف على عتبة فرصة سانحة لبناء التيار الوطني الديمقراطي، القادر على تشكيل حالة تحوز على احترام الشارع الفلسطيني ومؤهله لحماية المشروع الوطني وإنجازاته وقادره على تشكيل بديل عن القطبية الثنائية، وعلى حمل الهم الفلسطيني،.

لا يخفى على عدو ولا صديق، بان القضية الفلسطينية تتعرض اليوم لمحاولات التصفية التامة، وبالتالي تحتاج الى جهد مخلص للدفاع عنها وعن عدالة مطالبها وعن حق شعبنا في العيش بكرامة وحرية وعدالة ومساواة في ظل مجتمع متنور يقبل بالآخر وتصان فيه كرامة الناس بتكريس برنامج الوحدة والمقاومة والصمود وتوفير استراتيجية بديلة قائمة على التفاف الجماهير وتعزيز قناعتها بقدرتها على الفعل المتراكم والتغيير وإخراجها من مربع اليأس والسلبية نحو تحقيق الأهداف.

أنا كغيري من مريديكم نرى فيكم الأمل لتكونوا على قدر المسؤولية وان تهبوا لتلبية نداء الوحدة هذا مغلبين الصالح العام على مصالحكم الحزبية الضيقة. إن تاريخكم المشرف وتضحياتكم هو ما جعلني اعلق عليكم الآمال فلا تخذلونا، ولا تديروا الظهر لنا.

أعي تماما الصعوبات الداخلية والخارجية لكل حزب او فصيل، ولكنني ارى كمستقل ومؤيد للتيار الديمقراطي بمكوناته الواسعة وقاعدته العريضة ان هذا التوقيت بالذات، يتطلب منكم ومن قواعدكم التفكير بنكران الذات لصالح القضية ومتطلبات المرحلة، وان تسعوا وبدون تلكؤ للوحدة بينكم كفصائل وان تكونوا قادرين على استيعاب كل الوطنيين والديمقراطيين وتشكيل قوائم مشتركة تخوض الانتخابات وتعيد للمواطن مكانته وحقوقه المفقودة

إن خوض الانتخابات في قوائم منفصلة لهو دليل ساطع بانكم لستم بأحسن حال من قطبي الانقسام، بل انتم أسوأ كونكم تعون البديل وتتفهمون متطلبات المرحلة وادرتم لها ظهوركم. وبغض النظر عن حجم مسؤولية هذا الطرف او ذاك، فان من يعطلها مدان بغض النظر عن مبرراته.

البعض يرى في عدم وحدتكم امرا طبيعيا، ويرى في الانتخابات هذه محطة كغيرها من المحطات الأخرى التي مرت بها قضيتنا، وربما فيما يقولون بعض من الصحة، وان عدم وحدتكم ليست نهاية المطاف، لكنها بالنسبة لي تختلف عن سابقاتها من المحطات نظرا لتغير الظروف الذاتية والموضوعية والداخلية والإقليمية والدولية، وبالتالي هذه المحطة ليست كسابقاتها ابدا.

وعليه أختم ندائي بالقول: لطالما تعلمنا ان الحياة موقف، وهذا هو سيد المواقف فإما تتحدوا وتكونوا على قدر المسؤولية او تغادرونا بلا رجعه، ولن نرحمكم ولن نغفر خذلكم لنا ولطموحاتنا ولن يشفع لكم إرث تاريخكم المشرف وجذريتكم، فهو تاريخ لم تحافظوا أنتم على نقائه ولا على جذوة شعلته فلا تلومونا بعد الآن لاستبعاد التعويل عليكم.