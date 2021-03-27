سعدات وخالدة جرار على رأس قائمة الجبهة الشعبية للانتخابات التشريعية

رام الله - وطن للانباء : قالت الجبهة الشعبية ، مساء اليوم الجمعة، إنها حسمت قائمتها التي ستخوض بها الانتخابات التشريعية المرتقبة.

وأضاف الناطق باسم "الشعبية" إياد عوض الله، أنهم سيضعون اللمسات الأخيرة على القائمة الليلة، على أن يُجرى تسجيلها لدى لجنة الانتخابات المركزية مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد "عوض الله" أن الأمين العام للجبهة الأسير أحمد سعدات سوف يكون على رأس قائمتها التي ستخوض الانتخابات التشريعية، تليه على القائمة النائب الأسيرة خالدة جرار.

المصدر: وكالة سند