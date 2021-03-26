شعث يشير الى تراجع القدوة عن تشكيل قائمة انتخابية والقدوة "هذا كلام لا يستحق التعليق"

رام الله - وطن للانباء: مع نهاية الاسبوع الجاري، تنتهي فترة الترشح للانتخابات التشريعية، وارتفعت معها وتيرة التصريحات المتعلقة بذلك، والتي كان اخرها تصريح مستشار الرئيس عباس نبيل شعث بشان قائمة الملتقى الوطني الديمقراطي.

وقال شعث في تصريحات صحفية، ان د. ناصر القدوة المفصول من حركة فتح مؤخراً تراجع عن قراره بتشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات.

وأضاف شعث في تصريحات خاصة لـموقع "الجديد الفلسطيني": إن قرار فصل القدوة جاء نتيجة موقفه من تشكيل قائمة خاصة بالانتخابات، وفي حال تراجعه فهناك احتمالات للتصالح معه وان يعود لحركة فتح أم الجماهير، كما كان يقول الرئيس الراحل ياسر عرفات بأن لدى فتح قانون المحبة".

من جانبه رفض د. ناصر القدوة، مساء اليوم الجمعة، الرد على تصريحات د. نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والذي أعلن فيها شعت عن تراجع القدوة عن تشكيل قائمة خاصة لخوض الانتخابات.

وقال القدوة تعليقا على تصريحات شعث "هذا الكلام لا يستحق التعليق، لا اريد ان اتوقف عند هذا الكلام، في حال قد قيل ام لا"

وتابع حديثه للصحفي في اشارة الى تصريحات شعث " يمكن ان تسأله عن مصادره ، وهذا الكلام لا يستحق التعليق ولا اريد ان ادخل بنفي او غير نفي"

وقال شعث انه أثناء مرحلة الانتخابات اعتبرت حركة فتح "ان يقوم أحد ابنائها وقادتها بتشكيل قائمة خاصة به مسألة تستوجب فصله من الحركة، وهذا كان مبرر اتخذته قيادة الحركة بفصل الدكتور ناصر".

وتابع "هناك قرار من الرئيس تم اقالة القدوة من دوره في مؤسسة ياسر عرفات" مستدركاً" لكن كل ذلك ممكن اعادة النظر فيه بعد اجراء الانتخابات".

وفي السياق، أشار شعث إلى أن الاتصالات والمباحثات لا زالت جارية مع الاسير مروان البرغوثي لعدم الترشح لانتخابات الرئاسة، وقال: " ما زالت المشاورات من محبيه وأصدقائه حتى يبقى جزءا لا يتجزأ من هذه الحركة".

ولفت إلى أن اللجنة المركزية لحركة فتح ستُناقش مساء اليوم القائمة الخاصة بها لخوض الانتخابات، مشيراً إلى أن القائمة ستضم شخصيات وطنية من غير حركة فتح ولكن بنسبة قليلة.

ونفى شعث أن تضم قائمة فتح فصائل فلسطينية أخرى، مؤكداً أنه ليس هناك اتفاق على قوائم مشتركة مع الفصائل.

وبيّن أن الحوار لا زال قائماً مع حركة حماس من أجل انجاح الانتخابات وتطبيق ما تم التوصل عليه في تفاهمات القاهرة الاخيرة.

وختم حديثه: أرجو أن تكون هذه الانتخابات مدخلا لعالم جديد لديمقراطية حقيقية تسمح للشعب الفلسطيني ان يختار الفصيل الذي يؤيده وبعد ان يختار الشارع الفلسطيني بالانتخابات القوائم وتخرج الانتخابات بالنسب التي قررتها الجماهير عندئذ يمكن تشكيل حكومة وحدة وطنية قائمة على أسس محددة".

المصدر: الجديد الفلسطيني