المدرسة صديقة الطالب .. واقع وتحديات

كتبت * نسرين دويكات : تعد المدرسة أهم وسيط تربوي يحمل على عاتقه عبء تربية الأجيال وتنميتها، حيث تعد البيت الثاني لهم يتلقون فيها العلم والمعرفة، فالمدرسة صديقة الطالب ليس مجرد شعار ترفعه وزارة التربية والتعليم، إذ أن الأمر في حقيقته تعبير عن هدف تسعى الوزارة إلى تحقيقه، عبر مجموعة من المواصفات التي تضمن جعل المدرسة أكثر أمنا للطلبة، وجعل تعلم الطلبة أكثر متعة، مما يشجع على المشاركة والحوار.

وإلى عهد قريب كان ينظر إلى المدرسة على إنها مكان للدراسة وتلقين المعلومات، والبحث عن أفضل السبل لنقل المعارف وحشوها في أذهنة المتعلمين إلى الطلاب؛ إلا إنه في السنوات الأخيرة اتضح للعاملين بتربية النشء أن المدرسة لها وظيفة اجتماعية، لا تقل أهميتها عن أهمية ودور الأهل في البيت.

حيث طرأت تغيرات عديدة في السياق الفلسطيني، ومن بينها مؤخرا جائحة كورونا، مما أدى انقطاع الطلبة عن مدارسهم، وهذا بدوره ترتب عليه ضعف الاتصال والتواصل مع زملائهم ومع معلميهم ومع مدارسهم، مما أثر سلبا على سير العملية التربوية.

فعند حديثنا عن البيئة المدرسية الآمنة ومواصفاتها ومعيقات التكيف المدرسي، يجب الوقوف على العديد من المسائل المدرسية، التي تلامس واقع الطلاب في المدارس الفلسطينية، وما يواجهونه من تحديات ومعيقات قد تؤثر في نشاطهم وتخفض من دافعيتهم وفاعليتهم في المدرسة، وللإطلاع على واقع البيئة المدرسية والمعيقات التي تواجه الطلبة، قامت كاتبة المقال بإجراء ثلاث مقابلات مع طلبة المرحلة الأساسية، العليا والمرحلة الثانوية تناولت فيها ما يلي: وقد عبر الطلبة إنهم يواجهون العديد من التحديات والمعيقات التي تحد من تكيفهم مع بيئاتهم المدرسية، ومن تلك التحديات ما يتصل بالبيئة المادية غير المناسبة، من: قلة المرافق والملاعب وضيق الساحات التي يتاح فيها ممارسة الهوايات الطلابية الرياضية منها والثقافية، إلى جانب نقص طرائق التدريس الفعال، فقد يقضي الطالب ساعات طويلة في أحضان المدرسة، حتى لا تكون ساعات توتر وملل؛ لكي لا ينتظر الطالب وقت انتهائها، لابد من الاهتمام بتوفير بيئة مدرسية بأعلى المستويات التربوية والتعليمية والاجتماعية، وخاصة في المراحل الأساسية الدنيا، حيث أن الطالب يميل إلى المحسوس أكثر من المجرد، كلما اشتركت أكثر من حاسة من حواس الطالب أثناء عملية التعلم؛ كلما وصلت المعلومة له بصورة أسرع وثبتت في ذهنه وقت أكبر، وبالتالي تكون احتمالية نسيان المعلومة أقل، كما أن التلوث الضوضائي يشكل إعاقة حقيقية لتبادل ونقل الخبرات المعرفية، التي يمكن أن يتلقاها الطالب من المعلم أو حتى من الطالب، وفي ضوء ذلك عبر الطلبة عن استيائهم من تلك الظروف التي تحول دون التكيف المناسب مع بيئاتهم المدرسية.

كما أشارت العينة الطلابية إلى وجود معيقات وتحديات بشرية كثيرة تتصل في كثير منها: بمعلم قليل الخبرة، الأمر الذي ينتج عنه علاقات غير متزنة بين المعلم والطلبة، سواء كان ذلك في نقل المعارف والمهارات أو في علاج المشاكل السلوكية، أضف إلى ذلك انتشار ظواهر التمييز والمزاجية في التعامل مع بعض الطلبة، انطلاقا من مواقف سلوكية سابقة، وتبين أن المنهاج المدرسي له علاقة وثيقة بين التحصيل الدراسي واتجاهات الطلبة نحو المدرسة في تعزيز الرضا عن النشاطات المدرسية، في حين أن الإخفاق يؤدي إلى تشكيل اتجاهات سلبية نحو المدرسة وكراهيتها.

الأمر الذي أشاروا إليه جميعهم بعدم ارتياحهم من هذه الظواهر التي تلامس مشاعرهم ووجدانهم، مؤكدين على أن استمرار مثل تلك الظواهر قد يحملوا في طياتهم العديد من المخرجات غير المسؤولة من: العنف والتنمر بجميع أشكالها وصولا إلى التسرب المدرسي وتدني التحصيل الدراسي.

حيث أكدت العينة على قوة تلك العلاقة بين الأسرة والمدرسة، ووصفتها علاقة تكاملية داعمة ومشجعه في مسيرتهم الدراسية، واعتبروا الأم الحاضنة الأولى والدور الأول والأهم التي تقوم بمتابعة أبنائها والحرص على مصلحتهم وتشجيعهم، وتحفيزها الدائم وثنيها على جهودهم وتعزيزهم.

وفي ضوء تلك التصورات التي استندت عليها من خلال استقراء استجابات الطلاب، تلك الصورة دفعتني إلى تقديم جملة من الاقتراحات من شأنها تعزيز معاني التكيف مع البيئة المدرسية والتي يمكن الاستفادة منها في تشجيع الطلبة في ضوء ما يواجهونه من تحديات وما يلزمهم من احتياجات، وما يتوفر حقيقة على أرض الواقع ومن تلك الحلول:

1- ضرورة إدخال مفهوم المدرسة صديقة الطالب إلى ثقافة المجتمع الفلسطيني وزيادة الدعم المادي والمعنوي في المدارس.

2- متابعة المستجدات ومواكبة التطورات التكنولوجية والتعليمية وتوظيفها في خدمة النشاطات والاحتياجات والفعاليات الطلابية.

3- تشجيع استخدام استراتيجيات تعليمية كالتعليم الذاتي والتعاوني الجمعي وتعزيز دور الطالب في المشاركة في القرار.

4- استخدام الوسائل التعليمية الحديثة وتدريب المعلمين على استخدام Projector)) وتنوع أساليب وطرائق التدريس الفعال من خلال تجهيز بعض العروض التقديمية والتي تساهم بإيصال المعلومة بشكل أكثر فعالية للطلاب.

5- زيادة عدد حصص التربية الرياضية والفنية وإنشاء الملاعب الرياضية والمختبرات الحديثة المجهزة بأحدث التقنيات والمرافق الصحية داخل المدرسة.

6- ضرورة العمل على تطوير الأساليب والمناهج واستثمار مجموعة برامج لتعديل اتجاهات الطلبة نحو البيئة المدرسية وإدخال عنصر المتعة في الدراسة.

7- الاهتمام بالتفريغ النفسي للطالب عبر المشاركة في الألعاب الترفيهية والإذاعة المدرسية أو من خلال توجيهه إلى ممارسة أدوار محببة له، من شأنها الحد من ظواهر القلق والتوتر والاكتئاب.

8- العمل على تهيئة المعلم/ة قبل الانخراط بسلك التربية والتعليم، حتى يكون مؤهلا من النواحي المعرفية والسلوكية والاجتماعية وحتى الإدراكية.

مما تقدم، وفي ضوء تلك الاستنتاجات ومن خلال استقراء ما حملته المقابلات من أفكار ورؤى وتصورات، لابد من الإدراك أن المدرسة هي البناء المؤسسي والتربوي والاجتماعي، الذي يتلقى فيه الطلبة علمهم والكشف عن قدراتهم ومهاراتهم التي تتناسب مع ميولهم واحتياجاتهم، وهذا إنما يحتاج إلى تكامل في الأدوار التربوية والتعليمية، تبدأ من أسرة متعاونة إلى مدرسة متفاعلة وصولا لمجتمع قادر على دمج الطاقات وتعزيزها وتطويرها بما يتناغم احتياجاته.

*ماجستير إرشاد نفسي وتربوي – جامعة النجاح الوطنية