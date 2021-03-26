الأمم المتحدة: غرق 2276 مهاجرا في 2020

وطن: أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة أن 2276 شخصا غرقوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بحرا العام الماضي.

وأفادت بأن أكثر من ثلث الضحايا غرقوا في الطريق البحري المزدحم إلى جزر الكناري الإسبانية.

وتابعت المنظمة أن العدد الحقيقي ربما يكون أعلى بكثير مع إبلاغ مجموعات الإغاثة عن حطام خمسة قوارب على الأقل لم يعثر على ناجين بين ركابها.

وذكرت المنظمة أنه وصل إلى أوروبا عبر البحر 86448 مهاجرا في 2020 وتم اعتراض 52037 آخرين في البحر.

وأضافت: "يعد الطريق البحري إلى جزر الكناري مصدر قلق على وجه الخصوص لأنه شهد زيادة ملحوظة في محاولات العبور وحدوث وفيات في 2020 على الرغم من جائحة كوفيد-19 وما تبعها من فرض قيود على السفر".

وكشفت المنظمة أن أكثر من 22 ألف شخص غرقوا منذ 2014 في الطرق البحرية الأربعة الرئيسية المودية إلى أوروبا وهي الطريق الأوسط في البحر المتوسط إلى إيطاليا ومالطا والطريق الشرقي في البحر المتوسط من تركيا إلى اليونان والطريق الغربي في البحر المتوسط إلى إسبانيا والطريق الأطلسي إلى جزر الكناري.

وأوضحت المنظمة أن "الأزمة الحقيقة التي تشكلها الطرق البحرية إلى أوروبا تكمن في غياب سياسة موحدة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقا تهدف إلى إدارة الهجرة البشرية بشكل آمن".

روسيا اليوم