الحوثيون يستهدفون منشآت نفطية سعودية ويهددون بهجمات "أشد وأقسى"

وطن: أعلن الحوثيون الجمعة أنهم أطلقوا 18 طائرة مسيرة ملغومة على مواقع نفطية وعسكرية في السعودية.

وكان الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية ومعظم المناطق المأهولة، قد كثفوا هجماتهم بطائرات مسيرة وصواريخ على أهداف سعودية في الأسابيع الأخيرة.

وأشار يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إلى أن الجماعة استهدفت منشآت لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو في رأس التنورة ورابغ وينبع وجازان. وأضاف أنهم استهدفوا أيضا قاعدة الملك عبد العزيز العسكرية في الدمام ومواقع عسكرية في نجران وعسير.

وكتب على تويتر: "نؤكد جاهزيتنا لتنفيذ عمليات عسكرية أشد وأقسى خلال الفترة المقبلة".

من جانبها، ذكرت وزارة الطاقة السعودية أن محطة لتوزيع منتجات بترولية تعرضت لهجوم بمقذوف مما أدى لنشوب حريق.

وكان التحالف الذي تقوده السعودية قد أفاد في وقت متأخر الخميس أنه اعترض سبع طائرات مسيرة كانت تستهدف المملكة، بعد أيام من طرح الرياض مبادرة سلام تشمل وقفا لإطلاق النار في سائر أنحاء اليمن الذي تدخل الحرب فيه عامها السابع.

وقد ذكرت وزارة الطاقة السعودية أن محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جازان جنوب البلاد تعرضت لقصف بمقذوف مما أدى لنشوب حريق في أحد الخزانات دون أن يسفر ذلك عن ضحايا. وقالت إن مثل هذه الهجمات على منشآت حيوية تهدف إلى ضرب استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

إلى ذلك، لفتت وزارة الدفاع السعودية الجمعة إلى أن المملكة ستتخذ خطوات رادعة لحماية صادرات النفط. وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية في بيان "هذه الاعتداءات جاءت لتؤكد رفض الميليشيا الحوثية الإرهابية لكافة الجهود السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية".

فرانس24/ رويترز