ثلاث إصابات بالرصاص خلال قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

وطن: أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس ونقل إلى المستشفى، واثنين بالقدم وتم معالجتهم بالمكان.

وأضافوا أن مسيرة بيت دجن انطلقت من أمام المسجد الكبير في القرية، حيث توقف المشاركون أمام منزل الشهيد عاطف حنايشة الذي استشهد قبل أسبوع برصاص الاحتلال، ثم توجهت المسيرة إلى منطقة الثغرة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، حيث هاجمت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة.