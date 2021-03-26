مقتل 32 وإصابة 91 بحادثة تصادم قطارين في صعيد مصر

وطن: أعلنت وزارة الصحة المصرية عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين، الجمعة، بمحافظة سوهاج جنوب مصر.

وقال البيان: "أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة 32 مواطناً وإصابة 91 آخرين في حادث تصادم قطارين بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج"، مشيرة إلى أنه تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين للمستشفيات.

وشهدت قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا شمال سوهاج، وقوع حادث التصادم بين قطارين، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وتبين أن الحادث وقع بين قطار ركاب رقم 157 وقطار ركاب آخر رقم 2011 ، فيما سارعت الأجهزة المختصة بالانتقال إلى موقع الحادث والدفع بـ36 سيارة إسعاف.

وبدأت السلطات التحقيق الفوري لمعرفة سبب الحادث، فيما تم نقل جثث الضحايا والمصابين للمستشفيات.