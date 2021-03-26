د. عقل أبو قرع يكتب لـ"وطن": موازنة عام 2021 والأولويات وحياة الناس!

هناك الكثير من الدول الكبيرة والصغيرة، التي تقدمت وفي مختلف المجالات والقطاعات، سواء في التعلم والابحاث والابتكارات، أو في الاقتصاد والانتاج بمجالاته، أو في القطاع الصحي بكافة جوانبه، من الوقاية والرعايه وهذا ما تثبته الاحداث الحاليه المتواصله من انتشار فيروس كورونا، وذلك نتيجة الاستثمار في قطاعات هامه ومنح الاولويه لها في الموازنه، عاما بعد عام.

حيث تم الاستثمار وأعطاء الاولويه في قطاعات مثل التعليم أو التعلم والابحاث العلميه والصحه بكافة مستوياتها ومنها الرعايه الاوليه والمستشفيات العامه والمتخصصه وتوفر الاسره وغرف العنايه والابحاث الصحيه، وكذلك القطاعات الانتاجيه التي تتصف بالاستدامه، مثل الزراعه والصناعه والسياحه والطاقه والمياه والبيئه وما الى ذلك، ومن هذه الدول ونتيجة للالولويات في الموازنه وعلى مدار سنوات، أصبحت من ضمن قائمة الدول العشرين ألاقوى اقتصاديا أو في كمية الناتج القومي السنوي، وبل تنافس وبقوه لكي تكون من ضمن نادي الدول أو المجتمعات العشره الاقوى في العالم.

وفي بلادنا، ومع بدء مجلس الوزراء مناقشة الموازنة الجديدة، وبدون معرفة تفاصيل البنود أو الاولويات التي تتم مناقشتها أو التركيز عليها، ألا أننا من المفترض أن نبدأ في التفكير أو التخطيط بعيد المدى فيما يتعلق بأستغلال الاموال المتوفره أو التي سوف تتوفر بين أيادينا خلال هذا العام، أي عام 2021، وبأن يتم تغيير جذري في سلم الاولويات، بحيث يتم الاستثمار في أو التركيز على نتائج مستدامه بعيدة المدى لها أبعاد استراتيجيه وعوائد على حياة الناس..

ونحن نعرف أننا في أوضاع خاصه، سواء من حيث الظروف السياسيه والاقتصاديه المحيطه بنا، أو من حيث محدودية الايرادات ومصادرها وقيودها، وبالتالي من حيث النفقات والمصروفات، ونعرف كذلك أن الاعتماد على تلقي المساعدات من الخارج، سواء أكانت مساعدات عربيه أو دوليه، له شروط كثيره، ويرتبط بعوامل متعدده، وكان هذا الاعتماد مخيبا لنا خلال السنوات الماضيه.

وبالتالي نتوقع أن يكون هناك عجزا سنويا في الموازنه وقد يصل أو يتجاوز المليار دولار أمريكي حسب تصريحات رئيس الوزراء خلال الايام القليله الماضيه، ولكننا وفي اطار المتاح نستطيع التدوير والتركيز وترشيد التفقات ودمج المؤسسات واعطاء الاولويه لقطاعات لها علاقة بالعائد الاستراتيجي والكفاءات البشريه والانتاج المستدام، مثل قطاعات التعليم والصحه والابحاث والزراعه والابداع والرياده والتكنولوجيا وما الى ذلك..

ورغم التصريحات والبيانات بين الفينة والاخرى، التي تشير وبوضوح الى حتمية البدء في اجراءات جذرية، من اجل الاصلاح المالي، او للتغلب على الفجوة او العجز المالي، ورغم ان هذه التصريحات يتم تكرارها، الا ان تطبيق ما تم الحديث عنه خلال السنوات الماضيه لم يتم، وبالاخص التركيز على موازنة القطاعات التي تؤثر وبشكل مباشر وربما يومي على حياة الناس وشؤونهم واطفالهم ومستقبل هذا البلد بشكل عام.

حيث من الواضح ورغم عدم معرفتنا بالتفاصيل، ودعنا نكون مخطئين، ان التأثير على حياة الناس لن يتغير، اي لن يكون هناك تغيير جذري في اولويات بنود الميزانية، اي مثلا لن يكون تغيير جذري على ميزانية الصحة او التعليم مثلا، او على البطالة والتشغيل، حيث ان نسبة الوظائف سوف تبقى صفر، اي ان عدد الوظائف الجديدة ستساوي عدد من يترك الخدمة تقريبا، ومن الواضح كذلك، ان الحلول التي تطرحها لمواجهة العجز المالي هي حلول قصيرة المدى او حلول مؤقتة.

وأن الميزانية هي بالاحرى جزء ويرتبط بالسياسات السياسية والاقتصاديه العامة للسلطة الفلسطينيه ولا يمكن ان تعكس وبحد ذاتها سياسة مالية محددة ذات اطار تنموي مستقل بعيد المدى، وان الخيارات المالية فيما يتعلق بالميزانية هي خيارات محدودة كما هي الخيارات السياسية والاقتصادية هي محدودة للسلطة وبالتالي محدودية هذه الخيارات للسلطة وبالتالي للموازنة هي قيود على رسم سياسة مالية وبالتالي طرح ميزانية تتسم بهذه السياسة، او تسمح باعادة هيكلة الموازنة في خارج القيود التي تقيد السلطة.

ومن ضمن الامرر التي اثقلت وسوف تبقى تثقل الموازنة، هو بند النفقات الجارية، وان البند الاساسي في هذه النفقات هو بند الرواتب ، وبالتالي فأنه حين تضعف السيولة المالية او بالاحرى لا تصل الايرادات المتوقعة وبالاخص من خلال عائدات المقاصه، فأن بند الرواتب هو الاكثر تأثرا كما لمسنا في الفترات السابقة، واذا كان واضحا ان بند الرواتب هو الاضخم في الميزانية، فلم يكن واضحا كيف يمكن التقليل من هذا العبء ولو بشكل تدريجي، وفي نفس الوقت التعامل مع مواضيع البطالة والفقر والاستثمار و القطاع الخاص الذي مازال يعول علية الكثير في امتصاص المزيد من الايادي العاملة ومن ضمنها ايادي من القطاع العام.

وبما ان العجز المالي او الديون سواء خارجيه أو داخليه للبنوك هو ما يؤرق الموازنه، فان اعتماد مدى هذا العجز على تلقي المساعدات الخارجية، وبغض النظر عن نوعها هو من القيود التي من الصعب التنبؤ بها، واذا كان من البديهي اعتبار هذه المساعدات هي اموال سياسية، اي ان هناك مصالح واهداف من ورائها، فان قدرة الحكومه على التعاطي او التعامل مع هذه المعطيات هو من المقيدات الاخرى لنقاش واقرار الموازنه.

ومن الامور التي ما زالت جامدة، ولا يتم تناولها بشكل جذري، هو تشجيع الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص وتوفير حلول للعديد من القضايا المتراكمة، ومنها الازمات المالية التي تعصف بالقطاع الصحي وبالتعليم العالي، وتطوير القطاعات الانتاجية والتصدير وما الى ذلك، والتي تعطي ميزانيات الدول الاخرى هذه البنود الاولوية، ومثال ذلك الميزانية في دوله مثل تركيا على سبيل المثال، حيث البنود الاولى في الميزانية من حيث الاولوية والاهتمام وبالتالي الاموال المخصصة لذلك هي بنود التعليم والصحة والزراعة وما الى ذلك، وهذا يمكن ان يفسر كيف ان دولة مثل تركيا اصبحت تتمتع بالاكتفاء الزراعي وتصدر الفائض الغذائي او الزراعي الى الخارج وتتبؤ مركزا متقدما في الابحاث وانتاجها وفي مختلف المجالات.

ورغم السلبيات والمأخذ والتحفظات والانتقادات والاقتراحات، على موازنات السنوات السابقة، الا انه دعنا نأمل بان يكون هناك فهم للاطار التي تدور فيه الموازنه الحاليه وفي المستقبل، اي فهم لاطار السلطة او للوضع الفلسطيني العام، من قيود سياسية واقتصادية واجتماعية ومن قضايا المعابر والحدود والانقسام والمصالحة، ومن قضايا الوضع العربي والدولي، وبالتالي محاولة الانطلاق الى خارج هذا الاطار، نحو توفير حلول لقضايا الشباب والخريجين والبطالة، وبشكل استراتيجي بعيد المدى، من حيث أعطاء الاولويات ولو بشكل تدريجي لقطاعات التعليم أو التعلم والابحاث العلميه والصحه بكافة مستوياتها ومنها الرعايه الاوليه والمستشفيات العامه والمتخصصه وتوفر الاسره، وكذلك القطاعات الانتاجيه التي تتصف بالاستدامه، مثل الزراعه والصناعه والسياحه والطاقه والمياه والبيئه وغيرهما.