بدء تشييع جثمان عمر البرغوثي "أبو عاصف" في قرية كوبر

وطن: انطلق قبل ظهر الجمعة، موكب تشييع جثمان الشيخ عمر البرغوثي (68 عاما) في قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى الاستشاري بضاحية الريحان باتجاه قريته، بمشاركة آلاف المواطنين الذين حضروا من مختلف محافظات الضفة.

ولحظة وصول الجثمان، طافت مسيرات حاشدة شوارع القرية، الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية، وهتفوا بعبارات التكبير والتهليل وأشادوا بصبر وثبات البرغوثي.

وتوفي البرغوثي أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بعد ثلاثة أسابيع من مرضه.