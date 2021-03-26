صحة غزة: وفاتان و617 إصابة جديدة بـ"كورونا"

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة و617 إصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 2982 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، خلال تقرير المتابعة اليومية للحالة الوبائية في غزة بتعافي 80 حالة جديدة خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت أن الإجمالي التراكمي للإصابات بلغ 61465 إصابة، منها 4830 حالة نشطة، في حين وصل إجمالي عدد المتعافين 56040 حالة، وإجمالي الوفيات 595 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 180 حالة، بينها 102 حالات بين خطيرة وحرجة.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت القطاع بلغت 81700 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 15782 شخصًا.