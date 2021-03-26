الاحتلال يمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر شهرا

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، قرارا بمنع خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري من السفر لمدة شهر، قابلة للتمديد، بحسب بيان صدر عن مكتب صبري.

وقال البيان إن "مخابرات الاحتلال سلمت الشيخ عكرمة صبري قرارا يقضي بمنعه من السفر مدة شهر قابلة للتمديد"

ولم يوضح البيان سبب قرار المنع، كما لم يصدر بيان رسمي إسرائيلي بشأن ذلك.

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن اعتقلت سابقا صبري عدة مرات، ومنعته لعدة أشهر من الدخول إلى المسجد الأقصى.

وآخر اعتقال تعرض له الشيخ صبري كان في آذار/ مارس من الشهر الجاري.

ويبلغ صبري من العمر 82 عاما، وسبق أن شغل منصب مفتي القدس والديار الفلسطينية (1994-2006).