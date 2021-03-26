دعوات لإحياء الفجر العظيم وشد الرحال للمسجد الأقصى الجمعة

وطن: تجددت الدعوات المقدسية لإحياء الفجر العظيم فجر اليوم الجمعة، وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك من المدينة المقدسة والداخل الفلسطيني المحتل، وكل من يستطيع الوصول للأقصى من أهالي الضفة الغربية.

ويأتي نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى تأكيدا على الترابط الروحي بين الفلسطينيين والحرم القدسي ولإيصال رسالة للاحتلال برفض مخططات التهويد والضم.

وكان عدد من النشطاء أطلقوا في الأسابيع الماضية دعوات الفجر العظيم، للصلاة والرباط في المسجد الأقصى مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس.

يذكر أن حملة "الفجر العظيم" انطلقت مطلع العام الماضي من المسجد الإبراهيمي في الخليل لينضم إليها المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة وغزة وعدة دول في العالم العربي والإسلامي.