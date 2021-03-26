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إقتصاد وأعمال
كورونا عالميا: الإصابات تتجاوز 125.03 مليون والوفيات مليونان و873944
صحة الاحتلال تطالب بجلسة طارئة للحكومة لمناقشة اقتناء لقاحات مضادة لفيروس كورونا
الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل
حالة الطقس: أمطار متفرقة وانخفاض على درجات الحرارة
أسعار صرف العملات
الشابة العراقية مريم العزاوي تناشد الرئيس عبر "وطن" إعادة طفلها إلى حضانتها
رئيس لجنة أهالي أسرى القدس لـ"وطن": الاحتلال يكرّس كل أذرعه القانونية والأمنية والاجتماعية في استهداف أطفال القدس ومحاولة إفراغ انتمائهم!
مختصون : الشباب بحاجة للبحث عن مصادر تمويل ذاتي لمشاريعهم والتوقف عن الاعتماد على التمويل الخارجي
نتنياهو يرفض طلب الأردن تزويده بالمياه
الاحتلال يمنع الشيخ عكرمة صبري من السفر شهرا
دعوات لإحياء الفجر العظيم وشد الرحال للمسجد الأقصى الجمعة
617 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة
اشتية يرحب بالمساعدات الأمريكية: خطوة بالاتجاه الصحيح
البيئة المدرسية في المدارس الفلسطينية واقع وتحديات
المغرب: تسجيل 511 إصابة وحالتي وفاة جديدة بكورونا
عجز عن الحسم.. الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الاحتلال
فيلة الغابات الإفريقية تواجه "خطر انقراض أقصى"
اشتية معزيًا بوفاة عمر البرغوثي: كان مناضلاً صلباً قضى سنوات عمره في مواجهة الاحتلال
"الخارجية" ترحب بالمبادرة الصينية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
كأس أوروبا 2020 المؤجلة.. جماهير حاضرة ومخاوف من الإغلاق
أسعار صرف العملات
26.03.2021
08:08 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات اليوم الجمعة كما يأتي:
الدولار:3.32
الدينار:4.69
اليورو:3.92
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