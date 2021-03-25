اشتية يرحب بالمساعدات الأمريكية: خطوة بالاتجاه الصحيح

وطن: رحب رئيس الوزراء محمد اشتية بالمساعدة الأميركية للسلطة والبالغة 15 مليون دولار كمساهمة من الإدارة الأميركية في مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

ووصف رئيس الوزراء، في بيان مساء اليوم الخميس، المساعدة الأميركية بأنها خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح من أجل إعادة صياغة العلاقة مع الإدارة الأميركية، والتي توقفت خلال فترة حكم ترمب في البيت الأبيض، على خلفية مواقفه من القضية الفلسطينية، المنافية لقرارات الشرعية الدولية.

وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أبلغت مجلس الأمن، الخميس، بأن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات للشعب الفلسطيني بشكل عاجل وضروري، قيمتها 15 مليون دولار، لمواجهة جائحة كورونا.