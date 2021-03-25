البيئة المدرسية في المدارس الفلسطينية واقع وتحديات

كتبت: دالية ابراهيم أبو هلال

(طالبة ماجستير ارشاد نفسي وتربوي * جامعة النجاح الوطنية)

تحقق البيئة المدرسية أهدافاً تعليميةً تربويةً لتشكيل ثقافة الطالب؛ باعتبارها الثانية له بعد المنزل، ولا تقتصر على البيئة التعليمية فقط، بل تشتمل البيئة المدرسية على النواحي المادية والنواحي المعنوية، وهذا بدوره يؤدي إلى بيئة مدرسية صحية وآمنة، خاصة إن تم مراعاة وتوفير هذه الجوانب من قبل ذوي العلاقة.

وللكشف عن واقع البيئة المدرسية في المدارس الفلسطينية تم اجراء مقابلات مع عينة مكونة من ثلاث طالبات من الصفوف (الثالث الأساسي، والثامن الأساسي، والحادي عشر)، وطرح مجموعة من الأسئلة حول اتجاهات الطالبات نحو البيئة المدرسية، وأهم المعيقات والصعوبات التي قد تواجه الطالبات بالإضافة الى أكثر المشاكل السلوكية والانفعالية انتشاراً بينهن.

هكذا بدأت إحدى الطالبات في الصف الحادي عشر حديثها حينما سألتها ماذا تعني لك المدرسة وكيف ترينها ؟ فقالت "المدرسة مصباح ينير لنا الطريق نحو النجاح والعلم وهي من تُخرجنا من ظلام الجهل الى نور العلم"، وأبدت الطالبات حبهن وانتمائهن للمدرسة وعبرن عن ذلك بكل ثقة واستخدمن عبارة "مدرستي جميلة"، "مدرستي أحبها "، أقضي فيها معظم وقتي". كما تطرقت الطالبات إلى البيئة المدرسية المادية إذ أبدين إعجابهن بالجداريات الملونة والرسومات والحديقة المدرسية الغنية بالورود، كما أكدت الطالبات على أن علاقاتهن بمعلماتهن وزميلاتهن والمرشدة التربوية تتسم بالود والمحبة والاحترام المتبادل، بالإضافة إلى انسجامهن في الحصص التفاعلية في المختبر وحصص المكتبة والمسابقات الرياضية، والمبادرات الإرشادية حيث توفر لهن هذه الأنشطة اللاصفية فرصة التفاعل مع الطالبات خارج الغرفة الصفية، وعبرت الطالبات عن اشتياقهن لهذه الأنشطة بعد توقفها بسبب جائحة كورونا والتزامهن بالتباعد للسلامة العامة. بينما تحدثت الطالبة في الصف الثالث في المدرسة الأساسية عن احتياجها ورغبتها في توفر المراجيح والألعاب في مدرستها، وشعرتُ بحاجة لديها للعب والمرح، حيث قالت "نفسي يكون في سحاسيل ومراجيح في مدرستي" "ومكتبة كبيرة كثير نقرأ قصص".

وفي الحديث عن التحديات أو المعيقات التي تواجه الطالبات في مدارسهن تلخصت الإجابات حول تحديات ومعيقات خاصة بالبيئة المدرسية منها؛ ضعف الانترنت في المدرسة، وعدم توفر مقاعد للجلوس في الساحات، بالإضافة إلى عدم توفر مظلة تقيهن حر الصيف ومطر الشتاء، وعدم توفر طريق خاصة للطالبات ذوي الإعاقة الحركية، وافتقار الغرف الصفية لأساليب التدفئة والتبريد لفصلي الشتاء والصيف. كذلك عدم تناسب عدد أجهزة الحاسوب في غرفة الحاسوب مع أعداد الطالبات، كما أن المبنى قديم ومنفصل إلى أجزاء متفرقة، واكتظاظ الطالبات في الصف الواحد مما يحول دون تفاعلهن في الحصة الصفية بصورة مناسبة، وكذلك التزاحم والتدافع أثناء الاستراحة على المقصف. وتحدثن أيضاً عن حاجتهن لتوفير أجهزة عرض في الحصة الصفية؛ لتسهيل عرض المهام في الحصص. وتزويد المكتبة بكتب لأن عدد الكتب فيها قليل.

بالنسبة للتحديات والمعيقات الخاصة بالمنهاج تحدثت الطالبات عن بعض منها: صعوبة بعض المواد مثل (الرياضيات، والعلوم)، وصعوبة التعلم عن بعد لعدم تمكن الكثير من الطالبات من حضور الحصص عبر تطبيق التيمز بسبب عدم توفر أجهزة ذكية تكفي الأخوة كافة في المنزل الواحد، أو عدم تفرغ أحد الوالدين أو كليهما لمساعدة الأبناء في الانضمام للحصص أو متابعتها.

أما أكثر المشكلات السلوكية أو الانفعالية انتشاراً بين الطالبات في المدرسة كانت إجابة الطالبات تبعاً للمرحلة الدراسية، حيث ترى الطالبة في الصف الثالث الاساسي أن أكثر المشكلات السلوكية والانفعالية التي تشعر بها في مدرستها هي الاستهزاء والسخرية والعنف، وتحدثت قائلة "الضحك على بعض الطلاب مشكلة كبيرة". وذكرت باقي الطالبات في الصفوف الأساسية العليا والثانوية بأن أهم المشاكل السلوكية تركزت في ظاهرة التنمر الالكتروني، والعنف، وأما بالنسبة للمشاكل الانفعالية فقد تم ذكر كل من الاكتئاب والخوف والقلق من المستقبل خاصة بعد جائحة كورونا. وتمثلت المشاكل الاكاديمية بضعف التحصيل، وتنظيم الوقت، والإهمال الدراسي. وتعتبر ظاهرة التسرب، والزواج المبكر شائعة لدى عدد من طالبات المدرسة.

ومن هنا تلخصت استجابات الطالبات بأهم الاحتياجات في مدارسهن بتوفر ما يلي:

1. بيئة تعليمية جاذبة ( جداريات، ورسومات، حدائق،...).

2. مبنى يتناسب وأعداد الطالبات.

3. مرافق صحية كافية ونظيفة.

4. ساحات وألعاب وملاعب وقاعات رياضية وترفيهية.

5. مظلات ومقاعد للجلوس.

6. مكتبات مزودة بالأجهزة الحديثة للعرض وأجهزة حاسوب حديثة .

7. أثاث صفي مريح.

8. بنية تحتية خاصة تتناسب واحتياجات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

9. تدفئة وتبريد يتلاءم والظروف الجوية.

10. مختبرات علمية وتجهيزها بما يناسب المواد المدرسية.

11. أنشطة لا صفية تتيح للطالبات فرص التفاعل.

12. مرشدة تربوية ومعلمة غرفة مصادر في المدارس الأساسية.

13. منهاج يراعي الفروق الفردية .

14. احترام متبادل بين الأطراف كافة والبعد عن التنمر.

15. توعية للطالبات حول سلبيات ظاهرة التسرب أو الزواج المبكر.

16. تحقيق العدالة في التعليم عن بعد.

وفي النهاية يمكن القول بأن الاهتمام بالبيئة المدرسية وتوفير احتياجات الطالبات المادية والمعنوية سوف يسهم بلا شك في تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي لديهن.