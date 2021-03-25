المغرب: تسجيل 511 إصابة وحالتي وفاة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة المغربية، الخميس، تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات في إلى 493 ألفا و353 حالة.

وتم تسجيل أيضا حالتي وفاة الخميس، لتصل حصيلة الوفيات في المملكة إلى 8788 حالة.

وتعافى 467 مصابا بفيروس كورونا في المغرب، ليصل عدد المتعافين إلى 481 ألفا و74 حالة.

وسجل المغرب ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وانخفاضا في الوفيات مقارنة بيوم الأربعاء، حيث تم تسجيل 439 إصابة و11 وفاة.

المصدر: (رويترز)