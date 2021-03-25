اشتية معزيًا بوفاة عمر البرغوثي: كان مناضلاً صلباً قضى سنوات عمره في مواجهة الاحتلال

وطن: عزّى رئيس الوزراء محمد اشتية، المناضل والأسير المحرر عمر البرغوثي (أبو عاصف)، الذي وافته المنية اليوم الخميس، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.

وقال اشتية فيمنشور عبر صفحته الرسمية: نعزي أنفسنا وأبناء شعبنا برحيل المناضل عمر البرغوثي أبو عاصف، رحمه الله واسكنه فسيح جناته.

وأضاف: بوفاته تخسر فلسطين مناضلا صلبا قضى سنوات عمره في مواجهة الاحتلال، وهو الأسير المحرر ووالد الشهيد والأسير وشقيق عميد أسرى فلسطين، إنّا لله وإنّا إليه راجعون.