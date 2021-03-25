كأس أوروبا 2020 المؤجلة.. جماهير حاضرة ومخاوف من الإغلاق

وطن: أعلنت كل من روسيا والدنمارك، اليوم الخميس، أن بلادهما ستستقبلان جماهير المنتخبات الأخرى ضمن مباريات كأس أوروبا 2020 المؤجلة، مشيرتان إلى إمكانية تقليص الأعداد في حال تدهور الوضع الصحي.

وصرّحت الحكومة الدنماركية أن بلادها ستستقبل ما لا يقل عن 11 ألف متفرج في ملعب "باركن ستاديوم" خلال المباريات الأربع، التي تستضيفها كوبنهاغن هذا الصيف ضمن نهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة، مشيرة إلى إمكانية تقليص العدد في حال تدهور الوضع الصحي بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الثقافة والرياضة، جوي موغنسن، في بيان: "البطولة الأوروبية لكرة القدم حدث فريد وتاريخي في الدنمارك. لذلك قررت الحكومة السماح على الأقل بحضور بين 11 ألف و12 ألف متفرج للمباريات الأربع التي تنظم في (ملعب) باركن".

وأضافت أن يمكن رفع العدد إذا سمحت الظروف الصحية، ولكن يمكن أيضًا خفضه. وتابعت: "أبلغنا أيضا اتحاد كرة القدم الدنماركي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه قد يكون من الضروري حظر المتفرجين إذا انتشرت العدوى، بحيث لا يمكن طبيًا السماح للمتفرجين بحضور مباريات".

أما في روسيا، ستكون القيود المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كورونا "ضئيلة" لمباريات كأس أوروبا في كرة القدم الصيف المقبل في ملعب سان بطرسبورغ، الذي سيستقبل نصف سعته الاستيعابية، وفق ما أعلن منظمو البطولة القارية في روسيا الخميس.

وأبقى الاتحاد الاوروبي للعبة ("ويفا") حتى الساعة على قراره بإقامة البطولة المؤجلة من صيف 2020 إلى المقبل في 12 مدينة في 12 بلدًا أوروبيًا بين 11 حزيران/يونيو و11 تموز/يوليو.

وكشف الاتحاد القاري في وقت سابق من الشهر الحالي أنه يريد الحضور الجماهير في الملاعب، مضيفًا أنه سيستبعد أي مدينة تحظر تواجدهم من استضافة المباريات.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الحكومية عن مدير البطولة في روسيا، أليكسي سوروكين، قوله: "نتطلع بايجابية إلى كأس أوروبا. سبق أن توصلنا إلى اتفاق لملء المدرجات بنسبة 50 في المئة".

وتابع: "نعمل على استقبال الجماهير الاجنبية ولم ترفض السلطات ذلك"، مضيفًا أنه متأكد من إمكانية إقامة المباريات "بأقل قدر ممكن من القيود".

ويتسع ملعب سان بطرسبورغ إلى 61 الف متفرج وسيستضيف ثلاث مباريات في المجموعة الثانية بين روسيا وبلجيكا، فنلندا وروسيا وبلجيكا ضد فنلندا، إضافة إلى مباراة في الدور ربع النهائي.

وأوضح الاتحاد الأوروبي (ويفا) أنه حريص على حضور الجماهير في المباريات، معبرًا عن نيته سحب المباريات من بعض المدن المضيفة إذا لم تستطع إقامتها بحضور جماهيري، في ضغط واجه انتقادات كثيرة خاصة في ألمانيا.

وتملك المدن المضيفة حتى 7 نيسان/أبريل لإعلام "ويفا" بشأن قراراتها فيما يخص الحضور الجماهيري قبل اجتماع اللجنة التنفيذية في 19 من الشهر ذاته، عشية الكونغرس السنوي في مونرو السويسرية.

ومن المقرر أن تقام نهائيات كأس أوروبا في 12 دولة، على أن تقام مباريات نصف النهائي والنهائي في لندن.

المصدر: (أ ف ب)