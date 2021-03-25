أحكام متفاوتة بحق أسرى

وطن: حكمت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم الخميس، على عددٍ من الأسرى، أحكام بالسجن الفعلي وعلى آخرين بالإفراج، كما تم الحكم بتمديد فترة الاعتقالات لأسرى آخرين.

وحُكم على الأسير علي محمود القاق من بلدة كفل حارس شمال غرب سلفيت بالسجن الفعلي لمدة 9 أشهر وغرامة مالية قيمتها 3000 شيكل.

كما حكمت محكمة تابعة للاحتلال على الأسير باسم عبد الرحمن عامر من جنين بالسجن الفعلي لمدة عامة وغرامة 4 ألاف شيكل، في حين قررت الإفراج عن الأسير عبود أبو الفاروق من جنين غداً بعد قضائه ستة أشهر ودفع غرامة مالية بقيمة 12 ألف شيكل.

وأصدرت قرار اعتقال اداري لمدة 6 أشهر، بحق الأسير يزن دندن من أبو ديس شرق القدس بعد اعتقال استمر ستة أشهر دون تقديم لائحة اتهام، وجددت الاعتقال الإداري بحق الأسير عبد العزيز جهاد صافي من بلدة عقبة جبر بأريحا للمرة الثانية لمدة 4 أشهر.

ومددت المحاكم توقيف الفتى قصي جهاد جعارة من بيت لحم لمدة 100 يوم وأصدرت بحقه لائحة اتهام تضمنت مشاركته في نشاطات ضد الاحتلال، والأسير منصور بشار منصور من مدينة نابلس حتى تاريخ 5/5/2021، و الأسير أنس ماهر جودة من مخيم عايدة حتى تاريخ 7/4/2021، و الأسير رائد عادل عبد الدايم من عنبتا لمدة 8 أيام إضافية لاستكمال التحقيق معه في مركز الجلمة.

وأفرج الاحتلال عن الأسير خليل رمزي حويل من مخيم جنين بعد اعتقال استمر 25 شهراً.

والأسير نضال علي مقصقص من مخيم جنين بعد اعتقال استمر 18 شهراً، والطالب في جامعة النجاح عمر أبو سلامة من جنين بعد قضائه 14 شهراً في الأسر، والأسير المقدسي ثائر حداد بعد اعتقال استمر 6 أشهر، والأسير سعد زلوم من البيرة بعد أسابيع من التحقيق، والفتى الأسير ليث كريم الأطرش من بيت لحم بعد اعتقال استمر 4 شهور والشابين ماجد نزال وعلام نزال بعد اعتقالهما قبل يومين من قباطية.