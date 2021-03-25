الولايات المتحدة تقدم 15 مليون دولار للفلسطينيين لمواجهة كورونا

وطن: أبلغت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، مجلس الأمن، الخميس، بأن الولايات المتحدة ستقدم مساعدات للشعب الفلسطيني بشكل عاجل وضروري، قيمتها 15 مليون دولار، لمواجهة جائحة كورونا.

وقالت غرينفيلد: "يعمل الرئيس جو بايدن، على استعادة برامج المساعدة الأميركية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأضافت: "يسر الولايات المتحدة الإعلان عن تقديم 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية لدعم المجتمعات الأكثر ضعفاً في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وتابعت غرينفيلد: "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تدعم جهود الاستجابة لمواجهة جائحة كورونا، كما سيتم دعم برامج المساعدة الغذائية الطارئة للمجتمعات التي تواجه انعدام الأمن الغذائي، والتي تفاقمت بسبب الجائحة".

وأوضحت: "هذه المساعدة العاجلة والضرورية، هي جزء من التزامنا المتجدد تجاه الشعب الفلسطيني، ويتماشى ذلك مع اهتماماتنا وقيمنا، ومع جهودنا للقضاء على الوباء وانعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم".