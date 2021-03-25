الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد خالد نوفل غداً الجمعة

وطن: أكدت عائلة الشهيد خالد نوفل، من بلدة رأس كركر غرب رام الله، أنها تلقت من الارتباط الفلسطيني، أبلغها بنية سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسليم جثمان الشهيد، غداً الجمعة.

وقال ماهر نوفل والد الشهيد، إن الارتباط المدني الفلسطيني أبلغهم بأن سلطات الاحتلال قررت تسليم جثمان نجله الشهيد خالد عند الساعة الخامسة مساءً على حاجز نعلين العسكري.

وتواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد خالد نوفل منذ الخامس من شباط/ فبراير الماضي، بعد استشهاده برصاص مستوطنين أطلقوا النار عليه، على جبل "الريسان" القريب من قرية راس كركر.

وأضاف نوفل أن جثمان نجله سينقل فور تسلمه إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، حيث ستتم معاينته، ومن ثم يتقرر موعد مواراته الثرى.

واستولت سلطات الاحتلال على جبل الريسان، التابع لقرى رأس كركر، وكفر نعمة، وخربثا بني حارث غرب رام الله، عام 2018، وأقام مستوطنون عليه مستوطنة "سديه أفرايم".

يشار إلى أن الشهيد خالد نوفل كان يعمل موظفًا في وزارة المالية، وهو متزوج وأب لطفل (4 أعوام).

(وفا)