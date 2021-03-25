إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين عليه ببلدة الخضر

وطن: أصيب المواطن أحمد سعيد صبيح (39 عاما) من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، برضوض وجروح عقب اعتداء مستوطنين عليه.

وقال شقيق المصاب أسعد صبيح، إن أربعة مستوطنين اعتدوا على شقيقه أثناء تواجده في أرضه بمنطقة "عين القسيس" غرب البلدة، ما أدى لإصابته برضوض وجروح في مختلف أنحاء جسده حيث تم نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج.

يشار إلى أن اعتداءات المستوطنين على المزارعين في منطقة "عين القسيس" ارتفعت. وتتمثل تلك الاعتداءات بالضرب وإغلاق الطرق الزراعية وإطلاق الكلاب على المواطنين.

(وفا)