البيئة المدرسية الآمنة

كتب: ديالا أحمد أبو زيد

لأننا نؤمن بقدرتها على اعداد أجيال متعلمة ومتميزة وقادرة على الاستناد على ذاتها، والتقدم بمجتمعها فمن خلال خلق بيئة مدرسية صديقة للطالب، سنتمكن من تهيئة الأجيال من كافة الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية لكي يصبحوا قادرين على التأقلم مع البيئة المحيطة بهم.

لقد حظيت البيئة المدرسية بأهمية كبيرة في المدارس الفلسطينية، نظرا للدور الإيجابي الذي تلعبه، اذ تنبع أهمية البيئة المدرسية من خلال فاعليتها على عمليتي التعليم والتعلم، حيث تحتضن البيئة المدرسية متغيرات تؤثر في العملية التربوية والتعليمية، ومن أبرز هذه المتغيرات العلاقات الاتصالية الجيدة بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، ووجود علاقات الالفة والمحبة المتجانسة والتعاون على المستوى المادي والاكاديمي بين الطلبة، وسلاسة المنهج التعليمي الفلسطيني، وما تحاول ان تلبيه المدرسة من احتياجات الطلبة قدر المستطاع، سواء على الصعيد النفسي الاجتماعي والمادي، ومدى اقتران البيئة المدرسية بالأسرة، اذ تلعب الاسرة دور كبير في التحصيل العلمي لأبنائها، وذلك يظهر جليا في صقل شخصية أبنائها وتهذيب اخلاقهم، وما تقدمه من دعم وتشجيع مادي ومعنوي.

ومما لا شك فيه ان طموح الطالب واجتهاده في الدراسة لنيل الدرجات العلمية العالية، والتحفيز الذي يتلقاه من افراد اسرته، وأعضاء الهيئة التدريسية، يبعث في داخله الشعور بالمسؤولية والنجاح، والحصول على الدرجات العالية، الا ان مبنى المدرسة له الأثر الأكبر في مدى ارتياح الطلبة داخل المدرسة، وهذا ما اظهرته استجابات عينة من الطلبة في المدارس الفلسطينية، اذ أظهرت الاستجابات انه كلما كان المبنى المدرسي حديث فانه يكون مناسبا ومجهزا بكافة سبل ووسائل الراحة التي تترك الأثر الإيجابي في نفوس الطلبة, على العكس من المبنى المدرسي القديم, الذي يفتقد للعديد من العناصر الأساسية التي قد تسهم في تسهيل العملية التعليمية, وهذا يشكل تحدي يتعرض له الطالب داخل البيئة المدرسية, ومن هذه التحديات التي قد تعترض طريق توافق الطلبة, ان تكون الغرفة الصفية غير مناسبة, هذا بالإضافة الى غرفة حاسوب غير مناسبة, مع انعدام وجود أدوات كافية ومناسبة لأجراء التجارب العلمية, وانعدام توافر القاعة الرياضية والفنية, واحيانا قد يرافق المبنى المدرسي القديم انعدام النظافة في المرافق الصحية, ومن اهم التحديات التي قد تعترض توافق الطلبة في البيئة المدرسية القديمة هو اكتظاظ الصفوف الدراسية بالطلبة والتأخر في تلبية احتياجاتهم للمقاعد الدراسية المناسبة.

على الرغم من أهمية البيئة المدرسية والمبنى الذي يلعب دور كبير في توافق الطالب في المدرسة، والقوانين المدرسية الجيدة التي تصب في مصلحة الطالب، وللحفاظ على النظام، الا ان الطالب قد لا يخلو من مشكلات قد تعترض توافقه داخل المدرسة، ومن هذه المشكلات قد تكون مشكلات سلوكية، كان يتلفظ الطالب بألفاظ غير مقبولة، او ان يتعرض للعدوان اللفظي او الجسدي، وأحيانا قد يصدر من قبل الطالب سلوكيات غير سوية، وأحيانا أخرى قد يلجا الطالب الى البكاء كمهرب له بدل من حل المشاكل التي قد تعترض طريقه، ومشكلات أخرى انفعالية، مثل الغيرة والاكتئاب والعصبية الزائدة، هذا بالإضافة الى الاحلام المتكررة التي تراود الطالب.

في الواقع العملية التعليمية في المدارس الفلسطينية تتميز بقيمة سامية جدا، اذ أصبح هناك تطور ملحوظ في البيئة المدرسية الفلسطينية، عما كانت عليه سابقا ويعتبر هذا من المؤشرات الإيجابية.