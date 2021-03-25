إصابة سفينة "إسرائيلية" بصاروخ إيراني في بحر العرب

وطن: أكدت مصادر إعلامية عبرية، مساء اليوم الخميس، إصابة سفينة مملوكة لدولة الاحتلال، بصاروخ إيراني في بحر العرب.

بدورها، قالت القناة (12) العبرية، أن إيران، أطلقت صاروخاً على سفينة حاويات مملكة لـ"إسرائيل"، في بحر العرب، لافتةً إلى أن السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند.

وأوضحت: "أثناء الرحلة عندما أبحرت السفينة في بحر العرب، ومرت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ تسبب لها بأضرار".

ومن جهته زعم موقع (0404) العبري، أنه لم تقع إصابات ولكن تضررت السفينة.