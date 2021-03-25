الإغاثة الزراعية توزع 500 طرد غذائي وصحي في قطاع غزة

وطن: وزعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) 500 طرد غذائي وصحي في قطاع غزة ضمن مشروع "الدعم العاجل لعمال المياومة الزراعيين وصغار المزارعين والسيدات المنتجات الذين تأثروا بجائحة كورونا" الممول من صندوق الأمم المتحدة الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة".

وقالت الاغاثة ان ذلك يأتي ضمن الاستجابة الطارئة للأزمة الإنسانية في قطاع غزة حيث تم توزيع 500 طرد غذائي طازج وجاف اضافة الى مواد صحية.

ويستهدف 500 المشروع أسرة من عمال المياومة الزراعيين وعدد من السيدات المنتجات وصغار المزارعين مشيرة الى ان المشروع يستمر على مدار 5 أشهر بواقع 6 سلات غذائية لكل أسرة.

وتضمنت السلة الغذائية مواد جافة تم توريدها من السيدات المنتجات مثل(المفتول – الدقة -الزعتر)، و8 أصناف من الخضار الطازجة تم توريدهم من قبل من صغار المزارعين بأسعار عادلة للمساهمة في تعزيز صمودهم لاسيما وانهم يواجهون صعوبة في تسويق منتجاتهم وتسهيل وصولها الى السوق بالإضافة الى المساهمة في استدامة الأمن الغذائي وسبل العيش للأسر الهشة.

وتمت عملية ايصال السلة الغذائية للمستفيدين بإستخدام منهجية التوصيل من الباب الى الباب بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.

يذكر أنه تم توزيع الطرود الغذائية والصحية بمشاركة لجان الحماية المجتمعية التابعة للإغاثة الزراعية في جميع محافظات قطاع غزة.