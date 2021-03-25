الشعبية: أحمد سعدات على رأس قائمة الجبهة بالانتخابات القادمة

وطن: أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، اليوم الخميس، أنّ الأمين العام للجبهة الأسير أحمد سعدات سيكون على رأس قائمة الجبهة الشعبية في الانتخابات القادمة.

وقال الغول في تصريحات صحفية، إنّ الجبهة اقتربت من إنهاء تشكيل قائمتها، وستقدمها خلال الفترة المقبلة أمام لجنة الانتخابات المركزية.

وأشار الغول إلى أن "القائمة تضم أسرى من السجون، وشخصيات من مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، ومن جميع المناطق، وسوف تهتم بتمثيل المرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة والشباب، والأسرى وتجمع أهالي الشهداء، والعديد من القطاعات الهامة".

وتابع عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية: "الجبهة ستخوض الانتخابات على أساس برنامجها السياسي كشكل من أشكال الاشتباك السياسي الجماهيري ضد الاحتلال".

وبخصوص جولات الحوار في القاهر، أكد أنّ جولة الحوار الثانية بالقاهرة ركزت على ملف انتخابات المجلس الوطني، وعلى استكمال تشكيلة والقواعد التي يجب أن تتحدد من خلالها العضويات.

وأضافت الغول، أنّ الفصائل استعرضت خلال النقاش كافة نقاط الاختلاف بخصوص ملف المجلس الوطني وإعادة هيكلته، موضحاً أنه من المقرر أن يجري استكمال النقاش خلال جلسات قادمة وصولًا لاستعادة دور منظمة التحرير الفلسطينية ببعديها الوطني والتحرري.

وتابع "أولوية الجبهة كانت وما تزال هي إعادة تفعيل المجلس الوطني باعتباره الأساس في معالجة دور المنظمة كممثل للشعب الفلسطيني؛ لتعزيز مكانتها بعد تهميشها منذ فترة طويلة".

وأضاف "القضايا والنقاط التي طرحت من قبل الجبهة والفصائل الأخرى تؤكد على ضرورة الفصل بين دور منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية".

وفي ختام تصريحاته، أكد أنّه تم التوافق على "ميثاق الشرف" لتسهيل عمل لجنة الانتخابات المركزية للوصول إلى انتخابات نزيهة وشفافة، مضيفاً، الميثاق عكس رغبة الجميع للوصل إلى نتائج مرضية بين القوائم الانتخابية المتنافسة؛ بما يخدم ويعزز الوحدة الوطنية والمصلحة العامة، ويصون حق المواطن في اجراء انتخابات نزيهة".

المصدر: "بوابة الهدف"