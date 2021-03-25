وداعا ابو عاصف .. الثائر والد الشهيد والأسير

وطن: توفي اليوم الخميس، الأسير المحرر عمر البرغوثي "أبو عاصف" من بلدة كوبر شمال رام الله متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونقل "أبو عاصف" للمستشفى الاستشاري قبل أسابيع بعد تدهور وضعه الصحي إثر إصابته بفايروس كورونا، وقد بقي في العناية المكثفة لحين اعلان وفاته ظهر اليوم.

والراحل أبو عاصف هو والد الشهيد صالح البرغوثي الذي اغتاله جيش الاحتلال أواخر عام 2018، والأسير عاصم المعتقل بتنفيذ عمليتين أسفرتا عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة عدد من المستوطنين، وهو أيضًا شقيق أقدم أسير في العالم الأسير نائل البرغوثي، الذي وصلت سنين اعتقاله لأكثر من 40 عاما، وما زال الجرح مفتوحا.

وتعرض "أبو عاصف" للاعتقال على مدار سنوات متفرقة، وقضى نحو 28 عاما في سجون الاحتلال، وقد تم استدعاؤه لدى جهاز "الشاباك" مؤخرًا وجرى تهديده من الترشح للمجلس التشريعي، وذلك قبل وقت قصير من إصابته بفايروس كورونا وتدهور صحته.