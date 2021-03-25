محكمة النقض تقرر وقف اضراب الأطباء

رام الله - وطن: اصدرت محكمة النقض اليوم الخميس قرارا بوقف اضراب الاطباء يوم الاحد القادم، الذي اعلنت عنه نقابة الاطباء.

وجاء القرار بعد دعوى تقدمت بها وزارة الصحة والنائب العام، ضد نقابة الاطباء التي اعلنت عن تعليق العمل بشكل كامل يوم الاحد المقبل، حيث تبلغت النقابة بالقرار.

ولفتت المحكمة الى انها ستعقد جلسة يوم الاثنين المقبل للنظر في القضية.

وكانت نقابة الأطباء أمس أصدرت بيانا للرأي العام أعلنت فيه عن وقف العمل بشكل كامل في كافة مرافق وزارة الصحة، مع عدم التواجد يوم الأحد المقبل، وأن يكون دوام اليوم الخميس للمناوبين فقط في المستشفيات مع توقف كامل للعمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية ومباني وزارة الصحة.