هيئة الأسرى: الأسير البطران يواصل اضرابه عن الطعام ضد اعتقاله الاداري منذ 35 يوما

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن الأسير عماد البطران المعتقل إدارياً منذ 27/1/2020 يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 35 يوما على التوالي ضد اعتقاله الإداري التعسفي.

ولفتت الهيئة، أن الأسير البطران القابع فيما تسمى عيادة سجن الرملة، قد تم تمديد اعتقاله ادارياً لأربع مرات متتالية منذ اعتقاله الأخير، كان آخرها قرارا صدر بتاريخ 21/1/2021 وينتهي بتاريخ 17/5/2021.

وأوضحت، أن الأسير البطران 47 عاما من مدينة الخليل، يعاني من مشاكل وآلآم حادة بالمعدة ويتقيئ الدم، كما يعاني من مشاكل بالشرايين وضعف وهزل عام وآلآم بالمفاصل، ولا يتناول أي نوع من المدعمات أو المسكنات ولا تجرى له أي فحوصات طبية.

يذكر أن البطران اعتُقِل أكثر من مرة وأمضى في سجون الاحتلال عشرة أعوام معظمها في الاعتقال الإداري وقد خاض عام 2013 إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة مائة وخمسة أيام رفضاً للاعتقال الإداري، كما خاض في العام 2016 اضرابا ضد اعتقاله الاداري لمدة 35 يوما .