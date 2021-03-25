صحة غزة: وفاتان و544 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة و554 إصابة بفيروس كورونا بعد إجراء 2893 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة، خلال تقرير المتابعة اليومية للحالة الوبائية في غزة، وصل وكالة "صفا"، بتعافي 63 حالة جديدة خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت أن الإجمالي التراكمي للإصابات بلغ 60848 إصابة، منها 4295 حالة نشطة، في حين وصل إجمالي عدد المتعافين 55960 حالة، وإجمالي الوفيات 593 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل إلى 168 حالة، بينها 100 حالة بين خطيرة وحرجة.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت القطاع بلغت 81700 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 14789 شخصًا.