واقع اتجاهات الطلبة نحو المدرسة

كتبت * فاتن عبيدات : انطلاقا من أهمية الدور الذي تلعبه المدرسة في إعداد الطالب، اعدادا أكاديميا وفكريا واجتماعيا واخلاقيا ليكون فردا واعيا منتميا لمجتمعه وفعالا فيه، كان لا بد من العناية بالبيئة المدرسية المناسبة لذلك، وإحاطتها بالرعاية والعناية، ليتسنى للطالب ان يبني اتجاهات ايجابية نحو المدرسة بجميع عناصرها؛ لما لهذه الاتجاهات من دور كبير في عملية التعلم وتحسين الدافعية والأداء الدراسي.

ولطالما تربينا وكبرنا على عبارة المدرسة البيت الثاني للطالب، فهل هي كذلك فعلا؟

توفر له الأمان والدعم، وتتيح له النمو المعرفي والمهاري، وتحفزه على ان يستثمر كل إمكاناته وقدراته؛ في هذا المقال سأحاول الإجابة عن هذا التساؤل من وجهة نظر الطلبة أنفسهم، وذلك من خلال سؤالهم حول مجموعة من القضايا التي تتعلق بالمدرسة؛ واستطلاع آرائهم حولها، وتحسس مشاعرهم واتجاهاتهم نحوها.

لذا قمت بسؤال عينة من الطالبات، في مراحل دراسية مختلفة (ابتدائية، اعدادية، ثانوية)، ومن مدارس مختلفة خاصة وحكومية، حول مدى شعورهن بالانتماء لمدارسهن؛ فكانت اجاباتهن بان انتماءهن هو لمجموعة الرفيقات، التي تعتبر المحفز الرئيسي الذي يدفعهن للذهاب الى المدرسة؛ ومن اللافت للنظر ان هؤلاء الطالبات هن طالبات مجتهدات وملتزمات بقواعد السلوك والمواظبة على الحضور، والالتزام بالقيام بأدوارهن كطالبات، الا انهن رغم ذلك كوّن اتجاهات سلبية نحو المدرسة ويعتبرنها بيئة غير محفزة للتعلم؛ ولعل ذلك يرجع لعدم توفر البيئة المدرسية الجيدة التي تراعي احتياجاتهن بشقيها المادي والمعنوي الامر الذي حال دون شعورهن بالانتماء اليها؛ فقلة توفر الابنية المهيأة لتكون مدرسة، وافتقادها لبعض المرافق كالمكتبات والمختبرات والملاعب والساحات والمقاصف، والخدمات كالتهوية والاضاءة والتدفئة، وسلوك بعض الطالبات غير المنضبط داخل الحجرة الصفية وخارجها، ووجود بعض المعلمات اللواتي يستخدمن العنف اللفظي او الجسدي، وقلة الإمكانات المتاحة للطالبات من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتركيز على درجة التحصيل الدراسي بعيدا عن نوعية وجودة هذا التحصيل، وقلة الفعاليات والانشطة اللامنهجية، وتكدس البرامج الدراسية اليومية بالمواد، ووجود بعض المعلمات غير المؤهلات بشكل جيد، أدى الى هذا الشعور.

ولان العلاقة بين الاهل والمدرسة علاقة تكاملية، تتكامل فيها الأدوار لإكساب الطالب القيم الاجتماعية والتربوية السليمة، فان المدرسة من منطلق هذه الشراكة تسعى الى دمج الاهل في العملية التربوية؛ فنرى ان المدرسة تقوم بعمل اجتماعات منتظمة مع الأهل، بهدف دفع عجلة الاتصال والتواصل والشراكة معهم، لما لذلك من أثر على سلوك بناتهم وأدائهن داخل المدرسة، الامر الذي قد يساعد في تقويم وخفض المشاكل السلوكية والأخلاقية المنتشرة بين الطالبات، كالعنف، وسوء اخلاق بعضهن.

وكلما كانت العلاقة جيدة تختفي الحواجز بين الاهل والإدارة والمعلمين، فيسهل بالتالي على الاهل التواصل والمشاركة في عرض رؤيتهم وأفكارهم بهدف إزالة المعوقات التي تحول دون تكيف أبنائهم في مدارسهم.

ولعل أبرز هذه المعوقات التي تحول دون تكيف الطالبات، هي قلة وجود كوادر تعليمية مؤهلة ومجهزة بأدوات تناسب احتياجات الطالبات، وتراعي إمكانات كل طالبة منهن.

وإذا دل ذلك، انما يدل على أن المعلم هو عنصر أساسي في العملية التربوية، يجب الانتباه اليه والعمل على اعداده اعدادا جيدا، إذا ما أردنا تحسين جودة التعلم، واثراء البيئة المدرسية واكساب الطلبة القيم والاتجاهات السوية.

* طالبة ماجستير ارشاد نفسي تربوي / جامعة النجاح الوطنية