أهمية المدرسة في تنمية الفرد وتطوير المجتمع

كتبت *داليا خاروف : مع التطور العلمي الذي وصل إليه العالم زادت التحديات التي تواجه المدارس وذلك لتهيئة الأجيال القادمة لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل ومواكبة التطور والتقدم الحضاري، وتعد المدرسة من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية بسبب دورها التربوي والتعليمي وهي تأتي في أهميتها في المرتبة الثانية بعد الآسرة، فالمدرسة هي ميدان صقل شخصية الطالب ومهاراته وقدراته المختلفة في شتى المجالات.

ربما يعتقد الكثيرون أن أهمية وفائدة المدرسة محصورة فقط في التعليم وحسب، لكن دور المدرسة يتعدى هذا الجانب بكثير، وهو دور لا يمكن قياسه ولا حصر فوائده على الطالب، فالمدرسة ضرورية لحياة الطالب لأنها جزء اساسي من حياته فهو يقضي معظم وقته فيها، من هنا جاءت فكرة أهمية توفر بيئة مدرسية آمنة للطالب، وتسليط الضوء على واقع التوافق المدرسي لدى طلبتنا، وعليه جاء هذا المقال للإطلاع على واقع البيئة المدرسية بشقيها المعنوي والمادي ومستوى توافق الطلبة مع هذه البيئة وتأثيرها عليهم.

وفي ضوء ذلك تم إجراء مقابلات مع عدد من الطلبة في مختلف المراحل التعليمية (الصف الثالث، والثامن والحادي عشر) ، حيث تناولت الاسئلة اتجاهات الطلبة نحو البيئة المدرسية ، ونحو ما يعترضهم من تحديات ومعيقات تواجه التوافق الدراسي للطالب، كما تم الاضطلاع على المشكلات السلوكية والانفعالية التي تنتشر بينهم في الآونة الاخيرة.

وفيما ما يتعلق باتجاهات الطلبة نحو بيئاتهم المدرسية وامكانية ابداء آرائهم بحرية وواقع اشراكهم في الانشطة الصفية المنهجية واللامنهجية واهتمام المعلمين بآرائهم حول العديد من الموضوعات التي تمس العملية التربوية ، اشار الطلبة ان معلميهم يوفرون لهم المساحة الكافية والآمنة لإبداء اراءهم ويتيحون لهم فرص المشاركة الفاعلة في الأنشطة المدرسية ويهتمون بوجهات نظرهم حول العديد من الموضوعات في المدرسة , واثنى الطلبة على الدور الاكبر الذي يقوم به المرشد التربوي من تقديم استشارات واشباع حاجاتهم الارشادية على مستوى اكاديمي ونفسي واجتماعي ومساعدتهم على اكتشاف قدراتهم وميولهم وامكاناتهم وتجاوز المشكلات التي قد يتعرضون اليها.

تفاقمت التحديات والمعيقات التي تواجه توافق الطلبة في المدارس الفلسطينية، ومن هذه المعيقات ( سوء العلاقة بين الطالب والمعلم (خوف الطالب من المعلم ) ، صعوبة وصول الطلبة الى المدرسة وبالتالي عدم قدرتهم على الالتزام بالدوام المدرسي وتأخرهم عنه ، وعدم قدرة المدرسة على تلبية الاحتياجات الإرشادية والتربوية للطلبة .

وفي الحديث عن البيئة المادية للمدرسة ، من ساحات وغرف صفية ودورات مياه ومشارب, تبين أن بعض المدارس لا يوجد فيها غرف صفية مخصصة للأنشطة اللامنهجية, ولا يوجد فيها مقصف مدرسي, كما تحدث بعض الطلاب عن عدم وجود ساحات واسعة تمكنهم من ممارسة اللعب والمتعة والتسلية وخلوها من الحدائق التي تنمي القيم الجمالية وحب الطبيعة لدى الطلبة, وهنا يجب التأكيد أن البيئة المدرسية لا تشمل البيئة المادية فقط من مباني ومناهج وأدوات تعليمية , بل تشمل أيضا البيئة المعنوية المتمثلة بعلاقة الطلبة , والطلبة ومعلميهم , والطلبة وعلاقتهم بالإدارة , وعلاقة المدرسة بالإدارة .

ختاما , فإن المدرسة هي البناء المؤسسي والتربوي والاجتماعي الذي يتلقى فيه الطلبة علمهم ويتم الكشف عن قدراتهم ومهاراتهم التي تتناسب مع ميولهم واحتياجاتهم، وبالتالي تعد المدرسة في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد الأسرة، إذ تعمل المدرسة حنبا إلى جنب مع الاسرة لتنشئة الأجيال وزرع القيم والاخلاق وتنمية إمكانياتهم وصقل شخصياتهم ، كما تعمل المدرسة على حث الطلبة وتشجيعهم للحفاظ على قيم مجتمعهم وعاداته, كما تلعب المدرسة دورا مهما في تطوير وبناء المجتمع عبر رفده بأفراد قادرين وذوي كفاءة لتحقيق تقدمه وازدهاره .

* كلية الدراسات العليا – ماجستير الإرشاد النفسي والتربوي – جامعة النجاح الوطنية