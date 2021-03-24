حالة وفاة متأثرة بفيروس كورونا لمواطن من بلدة بديا

وطن: أعلن محافظ سلفيت اللواء د.عبدالله كميل مساء اليوم الاربعاء عن وفاة المواطن محمد طلال عثمان بولاد في المنزل عن عمر يناهز 80 عاما من بلدة بديا في المحافظة، متأثراً باصابته بفيروس كورونا.

وبين المحافظ كميل ان عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في المحافظة مع هذه الحالة يرتفع إلى 67 منذ بدء الجائحة.

وتوجه محافظ سلفيت بخالص العزاء لاهالي بديا عامة واسرة وذوي الفقيد خاصة، داعياً المواطنين للالتزام باجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.